Работников предприятий могут обязать информировать работодателей об изменении места жительства. Это предусмотрено законопроектом №4370 внесенным в Верховную Раду 12 ноября.

Так, физические лица – налогоплательщики, являющиеся работниками, независимо от организационно-правовых форм предприятия, будут обязаны подавать работодателю сведения об изменении налогового адреса в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления по форме и в порядке, определенным Минфином.

Со своей стороны роботодатели должны будут перечислять НДФЛ по месту налоговой регистрации такого плательщика, а не по месту своей регистрации или регистрации обособленного подразделения. Указанные изменения вводятся в связи с проведением реформы децентрализации и обновления системы формирования доходов местных бюджетов.

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