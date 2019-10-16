"Подешевеют не все": эксперт рассказал об отмене НДС на авиабилеты в Украине

В случае отмены в Украине НДС на внутренние авиаперевозки, билеты могут подешеветь до 400-650 грн. Правда, это произойдет лишь на тех направлениях, где работает несколько авиакомпаний.

На малопопулярных маршрутах снижение возможно только на определенное количество мест или в рамках акций. Такое мнение высказал эксперт в сфере авиации Богдан Долинце, передает "Сегодня".

"На направлениях, где работает несколько авиаперевозчиков, цены могут снизиться до 20%. Также частично могут снизиться цены на внутренний сегмент перелета для трансфертных рейсов из украинских городов. В то же время на направлениях, где работает только один перевозчик и на прямых сегментах снижение цены возможно только в части определенного количества мест или в рамках отдельных акций", – сказал эксперт.

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В целом, по словам Долинце, перевозчики, осуществляющие внутренние рейсы, получат дополнительный резерв для снижения конечной цены билета до 20% (ставка НДС), но это точно не будет снижение на всех рейсах и на всех направлениях.

"Просто может появиться условно новая категория билетов: те, которые были ранее по 500-800 грн при условии заблаговременного приобретения, теперь могут появиться по 400-650 грн", – резюмирует Долинце.

Он отметил, что сейчас условный перелета из Львова в Варшаву стоит на 20% дешевле, чем из Львова в Киев. Причина в том, что между европейскими странами расстояния небольшие и там НДС не применяют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут подешеветь авиабилеты. Министерство инфраструктуры собирается обратиться к Верховной Раде с просьбой отменить НДС на внутренние авиаперевозки.

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