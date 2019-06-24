ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Рынки и компании

Путин передумал: санкции против Украины резко пересмотрели

6.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин внес поправки в свой указ, которым позволил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ при наличии на транспортных средствах и товарах пломб, использующих технологию "ГЛОНАСС" (аналог GPS).

Об этом сообщает "Европейская правда". Изменения коснутся транзита украинских товаров, которые идут в третьи страны через территорию России, в частности, в страны Средней Азии.

Правительству поручили утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.

Путин передумал: санкции против Украины резко пересмотрели

Новости
Путин подписал новый указ об ответе на санкции: что решил

Учетный талон должен быть у водителя автомобиля, который осуществляет транзит. В случае нарушения порядка использования пломб талоны аннулируются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия объявила о запрете на экспорт в Украину с 1 июня нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров Украины списка российских товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

После этого российские компании "Роснефть" и "Лукойл" запросили у правительства РФ специальные разрешения на ввоз нефтепродуктов в Украину.

29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России до конца июля 2019-го (решение могут продлить) действуют такие ограничения:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Украина
Тег
санкции
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
11
28
Смешно
3
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
та нормально 500 $ пломба
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
ефимов владимир
ефимов владимир
Транзит будет разрешен "при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей, которые осуществляют перевозки, учетных талонов". Так и раньше было, разгрузился по дороге, штраф в 10-ти кратном размере от стоимости груза. А запрета, как такового, не было.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
CARGO 100
CARGO 100
"резко пересмотрели"... Ну и правильно. Это же деньги. За транзит надо платить ... За ГЛОНАСС надо платить. Всё под контролем.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel