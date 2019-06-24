Путин передумал: санкции против Украины резко пересмотрели

Президент России Владимир Путин внес поправки в свой указ, которым позволил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ при наличии на транспортных средствах и товарах пломб, использующих технологию "ГЛОНАСС" (аналог GPS).

Об этом сообщает "Европейская правда". Изменения коснутся транзита украинских товаров, которые идут в третьи страны через территорию России, в частности, в страны Средней Азии.

Правительству поручили утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.

Учетный талон должен быть у водителя автомобиля, который осуществляет транзит. В случае нарушения порядка использования пломб талоны аннулируются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия объявила о запрете на экспорт в Украину с 1 июня нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров Украины списка российских товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

После этого российские компании "Роснефть" и "Лукойл" запросили у правительства РФ специальные разрешения на ввоз нефтепродуктов в Украину.

29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России до конца июля 2019-го (решение могут продлить) действуют такие ограничения:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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