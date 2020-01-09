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9 января • обновлено в 14:46
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/ Рынки и компании

В Украине заговорили о новом контракте с "Газпромом"

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Украина рассчитывает, что в будущем сможет договориться с Россией о хранении ее газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

Об этом сказал глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Cергей Макогон в четверг, 9 января, передает "Интерфакс- Украина".

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Рынок газа

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"Я надеюсь, что в связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, мы вернемся к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ", – сказал Макогон.

Также он сообщил, что после подписания нового контракта по транзиту российского газа экономика Украины, кроме непосредственно платы за 5 лет получит около 150 млрд гривен выгоды.

"Мы посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, помимо доходной части от самого транзита составит порядка 150 млрд грн", – сказал Макогон.

В частности, благодаря сохранению транзита не будут в разы увеличены тарифы на вход в газотранспортную систему для добывающих компаний. Это повлечет экономию средств промышленностью и населением. Тариф на вход в ГТС Украины также влияет на конечную стоимость газа, который импортирует Украина.

"То есть только около $1 млрд добывающие компании смогут инвестировать в свое развитие и наращивание добычи украинского газа", –сказал Макогон.

При этом суммарный доход ОГТСУ от за пять лет составит около 115 млрд грн, и большая его часть будет покрыта за счет транзитной составляющей.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.

Украина не готова к началу прямых поставок газа из РФ, а потому намерена делать это только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Персона
Cергей Макогон
Место
Украина
Теги
газ транзит газа
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вот такой вот ахрэссор...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
нет уж! хватит кормить москалей!
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фил филька
фил филька
упоротые я вам всегда говорил лучше дружить с россией. а вы агрессор агрессор. в резедьтате сидите теперь между европой и россией в полной ..опе))
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