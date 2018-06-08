Привет "Газпрому": в Украине обнаружили крупное газовое месторождение

В Харьковской области обнаружено месторождение газа, запасы которого составляют по меньшей мере 200 млн куб. м, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз - более 2 млрд куб. м.

Месторождение было открыто АО "Укргаздобыча" в рекордно короткие строки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

После получения специального разрешения в декабре 2016 года, месторождение было открыто в рекордно короткие сроки - менее чем за 1,5 года, несмотря на то, что специальное разрешение позволяет проводить геологическое изучение 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет, то есть в пределах 10 лет.

В компании отметили, что для "Укргаздобычи" вопрос создания новой ресурсной базы является критическим, и именно от его решения зависит выполнение целей Стратегии "20/20".

Напомним, что период от выдачи лицензии на промышленную разработку месторождения составляет обычно 2 - 4 года. Он состоит из таких этапов, как сейсмические исследования, разведочное бурение, оценочное бурение и эксплуатационное бурение. Поэтому в случае получения новых спецразрешений следующий приток газа можно ожидать не ранее, чем через 2 года.

2 млрд куб. м. газа, которые планируется добывать на месторождении - это достаточно значимые объемы однако, этот газ не сможет покрыть потребности Украины даже частично.

Как писал OBOZREVATEL, в Польше заявили о готовности транспортировать природный газ в Украину из третьих стран мира.