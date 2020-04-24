ПриватБанк проиграл суд на 17 млн грн фирме бывшего владельца

Фирма "Арлан", конечными владельцами которой являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, отсудила у ПриватБанка 17,3 грн.

Эти деньги ООО "Арлан" ранее как поручитель "Привата" по рефинансированию оплатил Нацбанку, сообщает "Финбаланс". Решение было принято Хозяйственным судом Киева 25 февраля 2020 года.

ПриватБанк проиграл суд

ПриватБанк, пытаясь сохранить деньги, ссылался на то, что "Арлан" с заключением договора ипотеки взял на себя обязанность отвечать перед кредитором в полном объеме задолженности по кредитному договору. Однако суд пришел к выводу, что ссылки на это "безосновательны, поскольку такая ответственность ограничена стоимостью предмета ипотеки, что фактически признано третьим лицом [Нацбанком] с заключением мирового соглашения".

ПриватБанк с проигрышем в суде не согласился. Он обратился с апелляционной жалобой на решение Хозяйственного суда г.. Киева от 25.02.2020. 21 апреля Северный апелляционный хозсуд открыл производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда в отношении фактического взыскания с государственного ПриватБанка $ 259 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!