ПриватБанк продадут, а с МВФ уже готовят меморандум: в Кабмине рассказали о новых переговорах

Кабинет министров вместе с МВФ разрабатывает новый меморандум о сотрудничестве. Программа будет рассчитана на 3 года и может стать последней для Украины.

Об этом в интервью "ЭП" заявила министр финансов Оксана Маркарова. На вопрос о дальнейшей судьбе ПриватБанка, что также волнует МВФ, она сообщила: банк будут развивать, а после продадут.

"Любые обратные движения с Приватбанком не соответствуют нашим стратегическим планам как в долговом, так и в банковском направлениях. По банку у нас четкая стратегия: мы его развиваем как государственный банк, минимизируем потери государства от докапитализации и в будущем возвращаем путем прозрачной приватизации", – сказала Маркарова.

Всего в 2019 году Украине предстоит выплатить Фонду 1,3 млрд СПЗ или порядка 1,8 млрд долларов

Текущая программа с МВФ должна была действовать до того момента, пока не сформируется новое правительство. Однако парламентские выборы провели досрочно, Кабмин сформировали раньше, поэтому появилась потребность в новых переговорах.

"Все страны, которые пользовались программами МВФ, проходили путь реформ и выходили на такой уровень экономического развития, на котором уже не нуждались программ МВФ. Мы прорабатываем проект меморандума. Движемся быстро", – рассказала Маркарова.

Также она выразила намерение "чтобы эта программа была последней нашей программе с МВФ в положительном смысле этого слова". Мол, страна сможет обойтись без дешевых кредитов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

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