ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты и перевел ее в онлайн. Наличная гривня в кассах и банкоматах есть.

Это сделано на период карантина из-за коронавируса и до возобновления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа. Об этом говорится в заявлении на сайте банка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков вследствие закрытия границ.

ПриватБанк

"С 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания", – говорится в сообщении.

Как работает банк

Наличную валюту в кассах ПриватБанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Любые операции с наличной гривней как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.

Урчеждение призывает клиентов пользоваться мобильным приложением, чтобы не ходить в отделения и снизить риск заболеть коронавирусом. "С помощью мобильного банка можно проводить любые платежи, отправить или получить денежные переводы, пополнить мобильный номер и получить еще более 100 услуг (среди которых – подключения к государственным сервисам, покупка билетов, запись к врачу и даже заказа доставки еды или цветов)" – сообщили на сайте банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, наличные курсы валют начали активно расти из-за недостатка банкнот ни в банковских отделениях, ни в кассах финансовых компаний, доставку которых предлагают осуществить путем завоза на грузовиках из Беларуси.

Гривневые банкноты будут обеззараживаться, они будут две недели находиться в специальных хранилищах, чтобы сотрудники Национального банка Украины не пострадали из-за эпидемии коронавируса.

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