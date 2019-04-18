ПриватБанк может получить нового владельца: названо условие

ПриватБанк, национализацию которого признали незаконной, может получить нового владельца только в одном случае – если его купит международный инвестор с отличной репутацией.

Об этом рассказал глава независимого наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча в своем комментарии для "Зеркала недели".

"Следует максимизировать рыночную стоимость банка и выгодно продать его надежному инвестору до 2022 года. Единственный способ сменить собственника банка – продать его международному инвестору с хорошей репутацией. Не менее важно также вернуть средства, выведенные из банка бывшими собственниками", – пояснил он.

Необходимость продажи Акчакоча обосновал желанием наблюдательного совета вернуть почти 160 млрд грн, "которыми измученная войной страна декапитализировала банк перед лицом краха экономики".

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Он подчеркнул, что вне зависимости от результатов президентской гонки в Украине, ПриватБанк не остановится в своем стремлении достичь справедливости.

Глава наблюдательного совета также отметил, что банк более двух лет сражается с бывшими акционерами в украинских и международных судах, требуя возмещения ущерба.

"Мы не закрываем глаза, не спускаем на тормозах важные вопросы, не миримся с "телефонным" правом. Именно для того, чтобы противостоять подобным рискам, и была реализована полная перезагрузка системы корпоративного управления в ПриватБанке", – резюмировал Акчакоча.

Энгин Акчакоча Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посольство США отреагировало на отмену национализации ПриватБанка, выразив поддержку Национальному банку Украины.

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