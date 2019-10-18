Приходи в аптеку и "Крути колеса від цінового стресу". Когда можно сэкономить до 25%?

Холодной осенью хочется теплой заботы. Роботизированные аптеки запускают всеукраинскую акцию "Крути колеса від цінового стресу"*, чтобы вы экономили, не отказываясь от важных покупок. Там действуют скидки до 25% на четыре группы товаров: диетические добавки, лекарственные и гигиенические средства, медицинские изделия.

Покупатели роботизированных аптек под брендами "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Аптека Копейка" экономят на важных покупках с 1.10.2019 по 30.11.2019 г. Они восполняют запасы лекарственных и гигиенических средств, приобретают диетические добавки для домашних аптечек.

Приобщиться к числу покупателей товаров со скидками очень просто: сделайте предварительный заказ по телефону 5900 или приходите в роботизированную аптеку. Пока акция действует, пользуйтесь возможностью сэкономить столько раз, сколько необходимо!

Всю необходимую информацию о размере скидок и акционном ассортименте можно получить у провизора роботизированной аптеки.

Роботизированные аптеки выступают против долгих очередей и ценового стресса. Поэтому товар на полке ищет PharmBot, а не провизор. Робот знает, где находится необходимая упаковка, и безошибочно выдает ее за 7 секунд. Даже если вы торопитесь, можете зайти в роботизированную аптеку по пути и сделать покупку.

Против ценового стресса у аптек есть серьезное оружие – скидки до 25% на популярные товары. Если домашняя аптечка практически опустела или вы отправились в поездку и забыли взять с собой гигиенические и лекарственные средства, сделайте покупку, заплатив меньше, чем ранее.

Напоминаем, в аптеках под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодия" и "Аптека Копейка" действует акция с 1 октября до 30 ноября этого года включительно. Длится двухмесячный скидочный сезон, возможностей сэкономить – вагон! Приходите в роботизированную аптеку, покупайте важные товары и платите до 25% меньше.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортимент, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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