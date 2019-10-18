Премьер устроил разборки с нардепами: потребовал срочно разделить "Нафтогаз"

Премьер-министр Алексей Гончарук 18 октября собрал народных депутатов от "Слуги народа" на срочное совещание. На нем глава Кабмина требует принять в первом чтении законопроект, который приведет к анбандингу (разделению) "Нафтогаза". Речь идет об отсоединении газотранспортной системы в отдельную структуру.

На этом настаивают, в том числе и в ЕС. Источники OBOZREVATEL из правящей партии рассказывают: члены фракции не довольны такой срочностью. В то время как Алексей Гончарук вместе с главой "Нафтогаза" Андреем Коболев настаивают: анбандинг необходимо провести в очень краткие сроки.

Однако, депутаты даже не получили возможность детально ознакомиться с предложением. Сейчас разговор идет на повышенных тонах. "Гончарук устроил разборки, уже перешли на крик", - рассказывает источник.

Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. "Нафтогаз" намерен провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling), на котором настаивал Кабинет министров Гройсмана, не требует приватизации ГТС Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что "Нафтогаз" три года затягивал создание независимого оператора ГТС.

А директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский отметил, что Украина создает нового оператора ГТС для подписания договоров со странами ЕС.

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