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3 декабря • обновлено в 17:06
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"Повертайся і залишайся": Зеленский пообещал дешевые кредиты для бизнеса

3.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске масштабной государственной программы для украинских заробитчан – "Повертайся і залишайся".

Он пообещал украинцам доступные кредиты на развитие бизнеса под 5%, 7% и 9%. Об этом он сказал в видеообращении во вторник, 3 декабря, на странице в Facebook.

Цель программы – создать условия, способствующие возвращению украинцев, которые сейчас проживают за рубежом. Также она призвана остановить тех, кто хочет покинуть Украину в поисках лучшей судьбы.

"Первый этап – доступные кредиты для собственного дела. Для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес. Как это будет работать. Сумма кредита 1,5 млн гривен на 5 лет. Ставки следующие. 5% – для действующего или нового бизнеса, что создает минимум 2 рабочих места. 7% – для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, что не создает новые рабочие места. Но если вы нанимаете новых людей, ставка будет снижаться на 0,5% за каждого человека. И 9% для тех, кто работает и имеет выручку от 25 до 50 млн гривен и хочет расширить свое дело", – сказал Зеленский.

Зеленский предложил дешевые кредиты

Зеленский предложил дешевые кредиты

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Автор
Андрей Довгань
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Мир Миру
Мир Миру
Дуже цікаво, патріотично і має стати перспективою для молоді.
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tosirova tossika
tosirova tossika
ваш гетьман хоть знает шо у вас в стране творится ? только "нелох" с таким призывом мог к стаду обратится ! с таким атаманом хуторяне точно не запануют !
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Х Елена
Х Елена
tosirova tossika, возомнившее себя одной из "гардов", у Вас какие-то комплексы по отношению к жителям хуторов имеются? Сразу видно, что "девушку можно вывести из села", а вот село из девушки продолжает переть , сколько бы она в городе не прожила))) . И НЕ приплетайте ВАШИХ "гетьманов" к АТАманам - эта подмена понятий настолько тухлый демагогический приём, что действует только на Вам подобных. Пропагандисты пошли совсем никчёмные - пора Вашим хозяевам урезать Вашу пайку))).
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