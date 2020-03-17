Российский олигарх Пригожин потребует у США $50 млрд: за что будет судиться

Российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют "поваром" президента РФ Владимира Путина, заявил, что подаст против США иск на $50 млрд за якобы незаконное преследование его компании "Конкорд".

По его словам, решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в выборы президента США в 2016 году указывает на ложность обвинений, передает "Интерфакс".

Евгений Пригожин

"16 марта в 18:00 правительство США, побоявшись огласки и справедливого судебного разбирательства, подало ходатайство о снятии обвинений с "Конкорда" и прекращении уголовного дела. А это значит, что утверждения "Пригожин вмешивался в выборы президента США", "Конкорд" вмешивался в выборы президента США", "Россия вмешивалась в выборы президента США" являются ложью и вымыслом", – сказано в заявлении Пригожина.

Он подчеркнул, что на этом разбирательство между "Конкордом" и правительством США не закончено.

"В настоящий момент готовится иск "Конкорд против США" за незаконное преследование и санкции на сумму $50 млрд", – говорится в заявлении Пригожина.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители американской разведки заявили, что Россия вмешивается в выборы президента США 2020 года и поддерживает переизбрание действующего президента США Дональда Трампа.

В свою очередь американский президент опроверг такие заявления. Он назвал их "дезинформацией, которую распространяют демократы".

Ввести санкции Евросоюза против российского олигарха Евгения Пригожина, которого называют "поваром" президента РФ Владимира Путина, попросили лидер демократов в сенате Чак Шумер и четверо других сенаторов.

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