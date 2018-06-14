После скандала с Крымом крупнейший немецкий концерн продает свой бизнес

Немецкий концерн Siemens изучает возможность продажи своего бизнеса по производству турбин для газовых электростанций.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, которые утверждают, что компания рассматривает все доступные варианты, включая поглощение этого бизнеса конкурирующей фирмой. Вместе с тем, окончательное решение о продаже еще не принято, и компания в итоге может сохранить за собой бизнес, находящийся на спаде.

В Siemens отказались комментировать эту информацию.

Напоминаем, что в ноябре стало известно о планах Siemens сократить 6900 рабочих мест в подразделении газовой энергетики и закрыть часть заводов. Такое решение принято в связи со снижением числа заказов по всему миру из-за постепенного перехода стран к возобновляемой энергетике и сокращению числа электростанций на ископаемом топливе.

Отмечается, что поиск покупателя для Siemens может быть нелегким, поскольку конкуренты немецкого холдинга столкнулись с аналогичными проблемами.

Летом 2017 года компания Siemens попала в серьезный экспортный скандал, поставив России газовые турбины для TЭС на Таманском полуострове. При этом в контракте на поставку содержалась норма, прямо запрещающая установку энергетического оборудования на территории аннексированного полуострова. Россия пошла на нарушение условий контракта, модернизировав и переправив оборудование в аннексированный Крым в обход санкций Евросоюза.

В связи с разразившимся скандалом Siemens приняла решение о выходе из совместных предприятий в России - ООО "Интеравтоматика" и "Сименс технологии газовых турбин". Siemens также инициировал процедуру разрыва лицензионных соглашений с российскими компаниями в области поставки оборудования для электростанций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина поставила точку в скандале с Siemens в Крыму.

Вскоре появилась информация о том, что Siemens не может продать свою долю в российской компании "Интеравтоматика" из-за санкций.