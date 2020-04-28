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28 апреля • обновлено в 14:04
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В Черновцах после бунта бизнеса открыли продуктовые рынки

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В Черновцах во вторник, 28 апреля, возобновилась работа продуктовых рынков – несмотря на карантин, который продолжается по всей Украине.

Разрешение дал исполком горсовета Черновцов после акции протеста местных предпринимателей, сообщает "УНИАН".

В Черновцах начали работу продуктовые рынки

В Черновцах начали работу продуктовые рынки

"Люди работают, хотя не так активно, как это было перед Пасхой. Насколько я понимаю, информация о вчерашнем решении исполкома еще не до всех дошла: в одном из продовольственных секторов нашего рынка сегодня практически все вышли на работу. В остальных – только половина предпринимателей", - сказал генеральный директор крупнейшего в Черновцах Калиновского рынка Игорь Маслянчук.

При этом он добавил, что администрация рынка проводит профилактические мероприятия, призывая предпринимателей и посетителей пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать все требования безопасности во время карантина.

По словам Маслянчука, рынок патрулируют также сотрудники полиции, которые следят за соблюдением карантинных условий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.

На прошлой неделе в Черновцах предприниматели вышли под здание ОГА в рамках протеста против закрытия рынков в связи с карантином в стране. Представители малого бизнеса считают, что власти стремятся уничтожить их деятельность.

Также в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Работа в Украине Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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