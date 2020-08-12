После отмены "Роттердам+" никто не ощутил уменьшения цены на электричество, о котором говорит Герус, – экс-глава НКРЭКУ

Председатель комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил о якобы уменьшении цены на электроэнергию в Украине после прекращения действия формулы "Роттердам+", тогда как фактически этого не увидел ни население, ни промышленные предприятия.

Об этом в Facebook написал бывший глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и жилищно-коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

"Критикуя "Роттердам +" ресурсами господина Коломойского Герус сделал себе узнаваемость. Но так и не смог разобраться как оно работает на самом деле", – заявил Вовк, реагируя на сообщение Геруса о якобы уменьшения оптово-рыночной цены (ОРЦ) на ток с 1,54 до 1,2 грн за кВт-ч после отмены формулы "Роттердам+".

По словам Вовка, в своей информации Герус почему-то не указывает, что в ОРЦ как во времена "Роттердам+" так и после включались дотации и расчеты с производителями энергии из альтернативных источников.

"В последний оптово-рыночной цене утвержденной НКРЭКУ на 2019 доля: а) дотаций составляла 19.8% -21.2% в зависимости от квартала б) производителей из альтернативных источников составляла 4.9% -9.6%", – написал Волк.

При этом он прокомментировал упреки Геруса позиции председателя Офиса простых решений Михаила Саакашвили, который заявил о меньшие цены на ток во время действия "Роттердам +".

"Прежде чем оппонировать Саакашвили надо хоть минимально изучить материал. Ибо господин Саакашвили может спросить Геруса: может после отмены" Роттердам+ "для населения тариф уменьшили, или тарифы водоканалов уменьшились; может бизнес платит за электроэнергию меньше, и кто отвечает за убытки Энергоатома? А пока садитесь, господин Герус, снова двойка!" – подчеркнул Вовк.

Напомним, формула "Роттердам" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годы. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. Аналогичный принцип ценообразования с 2017 года и по текущий момент действует при определении стоимости природного газа для населения. Цены устанавливаются на основании стоимости газа в европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину.

Этот принцип – так называемая формула "Амстердам" – в июне 2020 года был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский. По оценкам председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаила Саакашвили, принцип ценообразования на уголь по формуле "Роттердам+" идентичен принципу "Амстердам+", который применяется для определения цены на газ для населения.

Напомним также, что через год после отмены формулы "Роттердам+", 10 июля 2020 государственная компания "Центрэнерго" при содействии офиса президента Украины и Министерства энергетики заключила контракт на покупку украинского угля по формуле "Роттердам +".

Как сообщалось, в начале августа антикоррупционная прокуратура остановила расследование по делу "Роттердам+". По данным главного редактора издания Цензор.нет Юрия Бутусова, это решение согласовано с НАБУ и в деле нет ключевого элемента, без которого она теряет смысл-экспертизы, которая определяет наличие ущерба государству. Эта экспертиза проводится целый год в экспертном центре Службы безопасности Украины, но она все еще не завершена. САП дает возможность НАБУ и СБУ завершить экспертизу, поскольку теперь срок расследования остановлен.

8 августа 2020 истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 НАБУ обязано было завершить расследование, а САП передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.