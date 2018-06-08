Порошенко оценил влияние "Северного потока-2" на экономику Украины

Глава Украины Петр Порошенко уверен, что газотранспортный проект "Северный поток – 2" не повлияет на экономику государства, поскольку не будет реализован.

Как передает "Гордон", такое заявление президент сделал на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 8 июня.

"Я считаю, что "Северный поток – 2" не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому, что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить, потому что это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины почти $3 млрд. Чтобы вы понимали масштабы, это сумма, которая сейчас тратится на всю оборону Украины", - сказал Порошенко.

Он отметил, что газопровод строится для того, чтобы оставить Украину без денег на финансирование обороны.

"Почему Путин сомневается перед тем, как атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел дальше? Потому что если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, Путин перестанет получать от Европы плату за газ, а эта сумма только в прошлом году была равна $30 млрд. И Россия без этих денег не проживет. А когда они переключатся в обход, этот безопастностный фактор перестанет работать. Именно поэтому это так важно", - заявил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Западе объяснили, почему Украине не стоит ждать провала "Северного потока-2".