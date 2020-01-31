Половина – на армию. Зеленский назвал сумму, которую Украина получит от США

США в 2020 году дадут Украине помощь на сумму $700 млн. В частности, $365 млн составит военная помощь.

Об этом во время брифинга с госсекретарем США Майком Помпео сказал президент Украины Владимир Зеленский. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Помощь США Украине

"Отношения Киева и Вашингтона являются неизменно крепкими, ведь фундаментом для них являются полное доверие, взаимопонимание и общие долговременные стратегические интересы. Важно, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США. Об этом свидетельствует, в частности объем программ помощи на 2020 год, что составляет почти 700 млн долларов", – сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что военная помощь США Украине, в частности, составит 365 млн долларов, что должно ощутимо усилить обороноспособность государства. Таким образом, на военные нужды придется около половины средств, которые придут из Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения.

29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Позже стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

Как стало известно, Трамп лично приказал отобрать у Украины военную помощь.

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