"Полный ноль": Южанина жестко раскритиковала Данилюка

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что считает министра финансов Александра Данилюка полным нулем в вопросах, касающихся налогов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Также политик рассказала о причинах ее конфликта с Минфином. Свою позицию она озвучила в эфире телеканала ZIK.

"Этот конфликт можно сейчас рассматривать как мой личный конфликт с министром финансов Украины Данилюком. На мой взгляд, этот министр является совсем непрофессиональным человеком. Я не могу говорить, чем он занимается в финансовом направлении, но что касается налоговой политики, он просто ноль", — отметила Южанина.

Кроме того, парламентарий поделилась своей версией по поводу того, почему Данилюк до сих пор занимает свой пост и не уволен.

"Налоговая политика сегодня лежит на моих плечах. То есть, есть человек, который этим занимается, поэтому и на это не обращают большого внимания. А особенно в правительстве. Поэтому мне кажется, если бы ситуация была хуже, к нему было бы приковано больше внимания", — убеждена Южанина.

Нардеп не исключила и того, что Данилюк сейчас имеет лоббистов, которые получат немалые гранты и работают над его имиджем реформатора.

"Но реформатором там и не пахнет. Это человек, который использует те нормы, которые принимались парламентом в течение трех лет", — подытожила она.

Как сообщал "Обозреватель", в июне 2017 года комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики уже заявлял о возможности отправки Данилюка в отставку.