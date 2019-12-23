Полностью остановили: на Львовщине произошло крупное ЧП в шахтах

На шести шахтах объединения "Львовуголь" отключили электроэнергию, из-за чего началось их затопление и потерян контроль за ситуацией в выработках.

ЧП произошло в ночь с 22 на 23 декабря. Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

По его словам, это произошло из-за того, что поставщик – районная электросеть – выдвинул требование, которое нельзя было выполнить. А именно – оплатить заранее 22 млн грн за электроэнергию периода декабре 2019 – января 2020.

"Шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленные перед ними долги не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО "Центрэнерго" задолжало горнякам "Львовугля" 92 млн грн, не заплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре", – пояснил Волынец.

Волынец считает, что эта ситуация – искусственная, и называет ее умышленным уничтожением украинских угледобывающих предприятий.

"И это в то время, когда в интересах деятелей от бизнеса, при поддержке председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса и содействии министра энергетики Алексея Оржеля, других представителей органов власти, продолжается поставка и закупка электроэнергии, угля из страны-агрессора России", – подчеркнул Волынец.

Шахты отключили от электроэнергии

Как сообщал OBOZREVATEL, компания NT Marine, близкая к белорусскому олигарху Николаю Воробью, получила разрешение на поставку более 600 тысяч тонн российского угля в Украину.

Бизнесмен Игорь Коломойский пытается легитимизировать поставки российского угля, или под его видом угля с ОРДЛО, на госкомпанию "Центрэнерго". Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В июле Россия в три раза увеличила поставки угля в Украину по сравнению с предыдущим месяцем.

В конце ноября стало известно, что филиал "Укрзалізниці" собрался купить у киевской компании "Раксел" уголь из РФ на 12 млн грн. По документам, топливо якобы будет закуплено через венгерскую фирму.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским шахтерам погасили задолженность по заработной плате. По его словам, долг составлял 1 миллиард гривен.

18 декабря стало известно, что Кабинет министров Украины направил 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам.

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