Покупка гостиницы "Днепр": СМИ заявили о связи "Смартленда" с Россией

Реальными владельцами киевской гостиницы "Днепр", которую выкупила компания "Смартленд", может быть группа российских бизнесменов.

Об этом пишет "Страна", отмечая, что их интересы лоббирует советник Офиса президента Украины по вопросам игорного бизнеса Борис Баум, которого также называют близким к заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко.

"Сама по себе фирма-покупатель отеля "Днепр" напоминает классическую прокладку. Она буквально недавно имела уставной фонд всего чуть больше 2 тысяч гривен и числилась по "левому" адресу. И только накануне торгов в нее влили более 11 миллионов", – пишет издание, ссылаясь на свой источник.

По его данным, отель покупался под запуск казино. На рынке недвижимости есть информация, что новые собственники не будут вкладываться в серьезное обновление отеля и хотят построить новый комплекс с нуля. К территории "Днепра" могут присоединить близлежащий участок, принадлежащий частным лицам, который долгое время пустует. Там якобы и будет обустроено казино, а также залы игровых автоматов.

"Баум еще в прошлом году готовил Днепр к приватизации. Хотел повесить на него пятую звезду", – рассказала Елена Мочалова, руководитель общественного объединения "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты выяснили, что компанию "Смартленд", которая на аукционе выкупила киевскую гостиницу "Днепр" за 1,11 млрд грн, основал профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.