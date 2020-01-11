"Готовы заключить мир": Трамп отреагировал на новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции в отношении Ирана сильно ударят по их экономике.
Об этом он сказал в субботу, 11 января, комментируя меры, принятые Вашингтоном после обстрела Ираном американских военных баз в Ираке, передает "Интерфакс-Украина".
"Я издал указ, предполагающий введение санкций против любого физического или юридического лица, занятого в строительном, производственном, текстильном или горнодобывающем секторах иранской экономики, или любого лица, оказывающего помощь тем, кто участвует в деятельности, которая подпадает под эти санкции. Этот указ окажет серьезное влияние на экономику Ирана, позволяя вводить мощные вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов", – сказал Трамп.
По словам Трампа, действия "иранского режима" представляют опасность для граждан США, а также для союзников и партнеров Вашингтона.
"Эти карательные экономические меры будут действовать до тех пор, пока иранский режим не изменит свое поведение. Соединенные Штаты готовы заключить мир со всеми, кто стремится к нему", – заключил лидер США.
Санкции против Ирана
Как сообщал OBOZREVATEL:
Иран выпустил по военным базам США десятки баллистических ракет 8 января. Однако это было не первое нападение на американские объекты в Ираке.
При этом спустя несколько часов в Иране был сбит украинский самолет, в результате чего разгорелся международный скандал – погибли 176 человек.
Рано утром 8 января госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президет Майк Пенс прибыли на совещание к Дональду Трампу из-за бомбардировки Ираном американских военных баз в Ираке.
Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
10 января 2020 года США ввели новые санкции против Ирана после ракетного обстрела американских военных баз в Ираке.
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