"Готовы заключить мир": Трамп отреагировал на новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции в отношении Ирана сильно ударят по их экономике.

Об этом он сказал в субботу, 11 января, комментируя меры, принятые Вашингтоном после обстрела Ираном американских военных баз в Ираке, передает "Интерфакс-Украина".

"Я издал указ, предполагающий введение санкций против любого физического или юридического лица, занятого в строительном, производственном, текстильном или горнодобывающем секторах иранской экономики, или любого лица, оказывающего помощь тем, кто участвует в деятельности, которая подпадает под эти санкции. Этот указ окажет серьезное влияние на экономику Ирана, позволяя вводить мощные вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов", – сказал Трамп.

По словам Трампа, действия "иранского режима" представляют опасность для граждан США, а также для союзников и партнеров Вашингтона.

"Эти карательные экономические меры будут действовать до тех пор, пока иранский режим не изменит свое поведение. Соединенные Штаты готовы заключить мир со всеми, кто стремится к нему", – заключил лидер США.

Санкции против Ирана

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