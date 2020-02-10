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10 февраля • обновлено в 11:38
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Пока гривня падает: дочь главы НБУ засветилась на роскошном курорте

1.5т
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Младшая дочь главы Нацбанка Татьяна Смолий вместе с семьей засветилась на роскошном морском курорте. А вот у ее отца Якова Смолия дела идут далеко не хорошо – за январь курс гривни резко упал.

Снимок на берегу моря с белоснежным песком и прозрачной лазурной водой дочь главы НБУ опубликовала в Facebook 7 февраля. На нем она вместе с мужем и дочерью. Стоимость отдыха на подобных курортах может достигать нескольких десятков тысяч долларов. При этом публикация скрыта от посторонних глаз и доступна только для друзей.

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Отдых дочери Смолия

Отдых дочери Смолия

Отдых дочери Смолия

Отдых дочери Смолия

В то время как родственники Смолия отдыхают в местах, которые недоступны простым украинцам, курс гривни (за который он отвечает) стремительно пошел вниз. Так, с начала года национальная валюта обесценилась почти на 1,3 гривни. А 4 февраля курс и вовсе преодолел психологическую отметку в 25 грн/$.

В частности, это произошло из-за того, что Нацбанк Украины перестал гасить скачки курса доллара и мешать спекулянтам и продавцам задирать курс. Вместо этого регулятор просто контролирует этот процесс. Еще одна причина – в рискованной игре с продажей ОВГЗ. В 2019-м именно высокие ставки на ОВГЗ привели к рекордному укреплению гривни. А вот в 2020 году НБУ изменил политику, пойдя на резкое снижение учетной ставки. Если учетную ставку продолжат снижать, доходность от наших долговых бумаг снизится и желающих их купить станет меньше. Иностранцы не будут продавать доллары для покупки облигаций, предложение валюты снизится и курс пойдет вверх.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Персона
Яков Смолий
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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