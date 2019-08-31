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Пойдет под суд: в НАБУ рассказали о деле матери Онищенко

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НАБУ и САП завершили расследование по подозрению участия матери бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко Инессы Кадыровой в "газовой схеме".

Перед тем, как направить дело в суд, ей дали ознакомиться с материалами дела. Об этом на Facebook сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". 30 августа подозреваемой и ее защитникам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", – говорится в сообщении.

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В НАБУ не называют фамилии подозреваемой, но указывают, что это родственница бывшего народного депутата Украины, которого НАБУ и САП обвиняют в организации "газовой схемы". Также там добавляют, что 25 июля 2019 года ее задержали украинские правоохранители в аэропорту "Борисполь".

Мать Александра Онищенко

Мать Александра Онищенко

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, беглый украинский депутат и газовый олигарх Александр Онищенко, который скрывается в Испании от уголовной ответственности, обвинил Национальное антикоррупционное бюро в давлении и попытках арестовать его мать.

30 марта 2017 года Инессу Кадырову задержали в Мадриде по запросу НАБУ. Однако она вышла на свободу уже на следющий день. Об этом сообщал сам Онищенко.

А 25 июля 2019 в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу схем по разворовыванию природного газа, связанных с "Укргаздобычей" – мать Александра Онищенко Инессу Кадырову.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Александр Онищенко
Место
Украина
Теги
газ мошенники
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ох и семейка! Одни мрази! Прямо как на рассее - тварь на твари!
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