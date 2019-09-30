"Под небольшой процент": Кабмин подготовил радикальную реформу кредитов

Кабинет министров готовит реформу, цель которой – дать гражданам и бизнесу доступ к дешевым кредитам.

Об этом сказано в "Программе деятельности Кабминета Министров Украины", которую опубликовали в понедельник, 30 сентября.

Что именно обещают сделать:

для граждан и бизнеса

В правительстве обещают создать условия для удешевления кредитов и снижения рисков для кредиторов. Это должно увеличить доступность банковских займов.

Для отдельных категорий малого и среднего бизнеса Кабмин введет фонды частичного гарантирования кредитов. (Государство будет частично возмещать банкам невыплаченные кредиты – это позволит банкам снижать процентные ставки. – Ред.). В частности такие программы будут созданы для мелких фермеров, чтобы они могли купить землю.

Чтобы бизнесменам и гражданам было легче получать доступ к финансовым ресурсам, в правительстве обещают повышать их финансовую грамотность.

для банков

Кабмин обещает помочь НБУ навести порядок на рынке небанковских услуг и защитить банки от недобросовестной конкуренции.

"Мы будем содействовать укреплению институциональной способности финансовых регуляторов и работать над приведением законодательства по регулированию финансовых инструментов и инвестиционных фондов с директивами ЕС, а также над развитием небанковских финансовых услуг и рынка ценных бумаг", – сказано в документе.

Также в Кабмине обещают эффективно сотрудничать с международными финансовыми организациями. За их счет планируют резко увеличить финансирование инвестиционных проектов.

В государственные банки будут приводить частных инвесторов. Цель – уменьшить долю государства до уровня 20% в банковском секторе.

"Все это в совокупности позволит банкам и другим финансовым учреждениям кредитовать под значительно меньший процент в гривне", – указано в плане правительства.

В документе говорится, что измерять эффективность этой реформы будут по двум показателям:

существенное снижение процентной ставки по гривневым кредитам;

рост кредитования бизнеса (показатель будут измерять как соотношение выданных кредитов к ВВП страны).

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров готовит реформу, которая должна уменьшить налоговую нагрузку на налогоплательщиков, а также позволит сократить время на их администрирование.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство начало переговоры с Международным валютным фондом – новая программа финансирования может быть подписана уже в декабре.

Кабинет министров одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

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