"Под небольшой процент": Кабмин подготовил радикальную реформу кредитов

Кабинет министров готовит реформу, цель которой – дать гражданам и бизнесу доступ к дешевым кредитам.
Об этом сказано в "Программе деятельности Кабминета Министров Украины", которую опубликовали в понедельник, 30 сентября.
Что именно обещают сделать:
для граждан и бизнеса
В правительстве обещают создать условия для удешевления кредитов и снижения рисков для кредиторов. Это должно увеличить доступность банковских займов.
Для отдельных категорий малого и среднего бизнеса Кабмин введет фонды частичного гарантирования кредитов. (Государство будет частично возмещать банкам невыплаченные кредиты – это позволит банкам снижать процентные ставки. – Ред.). В частности такие программы будут созданы для мелких фермеров, чтобы они могли купить землю.
Чтобы бизнесменам и гражданам было легче получать доступ к финансовым ресурсам, в правительстве обещают повышать их финансовую грамотность.
для банков
Кабмин обещает помочь НБУ навести порядок на рынке небанковских услуг и защитить банки от недобросовестной конкуренции.
"Мы будем содействовать укреплению институциональной способности финансовых регуляторов и работать над приведением законодательства по регулированию финансовых инструментов и инвестиционных фондов с директивами ЕС, а также над развитием небанковских финансовых услуг и рынка ценных бумаг", – сказано в документе.
Также в Кабмине обещают эффективно сотрудничать с международными финансовыми организациями. За их счет планируют резко увеличить финансирование инвестиционных проектов.
В государственные банки будут приводить частных инвесторов. Цель – уменьшить долю государства до уровня 20% в банковском секторе.
"Все это в совокупности позволит банкам и другим финансовым учреждениям кредитовать под значительно меньший процент в гривне", – указано в плане правительства.
В документе говорится, что измерять эффективность этой реформы будут по двум показателям:
существенное снижение процентной ставки по гривневым кредитам;
рост кредитования бизнеса (показатель будут измерять как соотношение выданных кредитов к ВВП страны).
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров готовит реформу, которая должна уменьшить налоговую нагрузку на налогоплательщиков, а также позволит сократить время на их администрирование.
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