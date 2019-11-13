Почувствуем немедленно: в "Нафтогазе" предупредили об угрозе для ВВП без транзита газа

В случае прекращения транзита российского газа, падение украинской экономики по итогам 2020 года может составить до 0,7%.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью "Укринформу". По его словам, негативный эффект будет ощутим уже в январе.

"Ежемесячно мы получали от транзита 200-250 млн долларов, и вот в январе будет фактически последняя проплата за декабрь 2019-го, но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект немедленно", – сказал Витренко.

Также он добавил, что согласно расчетам НАК, в случае прекращения транзита, падение экономики по наиболее пессимистическому сценарию может составит до 0,7 процента с учетом эффекта мультипликатора вместо прогнозируемого роста на 3,3%.

Прогноз по ВВП Украины Укринформ

Витренко считает, что такой сценарий реалистичен. В то же время он надеется, что Украина к такому сценарию готова, поскольку НАК предупреждал заблаговременно и правительство, и всех, кто должен был приготовиться, о вероятности такого сценария, а также о возможных последствиях.

ВВП Украины без транзита может упасть

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

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