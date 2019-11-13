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13 ноября • обновлено в 18:11
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/ Рынки и компании

Почувствуем немедленно: в "Нафтогазе" предупредили об угрозе для ВВП без транзита газа

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В случае прекращения транзита российского газа, падение украинской экономики по итогам 2020 года может составить до 0,7%.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью "Укринформу". По его словам, негативный эффект будет ощутим уже в январе.

"Ежемесячно мы получали от транзита 200-250 млн долларов, и вот в январе будет фактически последняя проплата за декабрь 2019-го, но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект немедленно", – сказал Витренко.

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Также он добавил, что согласно расчетам НАК, в случае прекращения транзита, падение экономики по наиболее пессимистическому сценарию может составит до 0,7 процента с учетом эффекта мультипликатора вместо прогнозируемого роста на 3,3%.

Прогноз по ВВП Украины

Прогноз по ВВП Украины

Укринформ

Витренко считает, что такой сценарий реалистичен. В то же время он надеется, что Украина к такому сценарию готова, поскольку НАК предупреждал заблаговременно и правительство, и всех, кто должен был приготовиться, о вероятности такого сценария, а также о возможных последствиях.

ВВП Украины без транзита может упасть

ВВП Украины без транзита может упасть

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

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Темы
Поставки газа в Украину Рынок газа
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
транзит газа ВВП
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Хо Хол
Хо Хол
Стоп, выж сами недавно писали, что только выиграете и вообще рашка в клочья? Вы врали что ли?
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васильевич василий
васильевич василий
Сбросить кихлов с шеи России
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Эй, хто нибудь! Подарите ентому придурки калькулятор! ВВП Юкрэйны за прошлый год 130млрд, 3млрд убытков это в три раза больше, чем 0,7%.К тому-же необходимо поддерживать транзитную трубу в рабочем состоянии для снабжения населения газом... Короче, скачите дальше
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Евгений Зеленский, а ещё долги отдавать ...
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