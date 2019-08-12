Разрыв огромный: в Украине показали разницу между средней и "директорской" зарплатой

Зарплаты украинских гендиректоров за последние четыре года выросли на 36−80% в зависимости от отрасли. Тогда как средний рост окладов по стране составил 15%.

Этим ситуация у нас кардинально отличается от картины в развитых странах. Об этом сообщает "НВ. Бизнес".

"С 2015‑го на 80 % выросли годовые оклады гендиректоров в сфере производства товаров народного потребления: с $40 тыс. до $72 тыс. Топы банков стали получать на 62 % больше: вместо $51 тыс. – $82,6 тыс. в год. Гендиректоры в торговой рознице по итогам 12 месяцев получают не $37 тыс., а чуть более $53 тыс. (+44 %). На 36 % выросли годовые оклады руководителей в сфере производства (с $44 тыс. до $60 тыс.)", – сообщает издание со ссылкой на данные консалтинговой компании Korn Ferry.

В целом, с 2015 года суммарный зарплатный фонд украинских компаний прирастал на 15 % в год.

В итоге зарплаты гендиректоров в украинских компаниях в 12 раз выше доходов специалистов среднего уровня. В Европе этот разрыв обычно составляет 3–4 раза.

"Разница в зарплатах у отечественных и европейских первых лиц компаний не такая большая — всего 30–40 %. Притом что уровень жизни у нас намного ниже", — говорит коммерческий директор Korn Ferry в Восточной Европе, Прибалтике и на Балканах Елена Меньшикова.

По зарплатам украинские топ-менеджеры почти догнали коллег из Европы Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, зарплаты народных депутатов Украины нового созыва необходимо повысить в 2-3 раза – до 50 тысяч гривень – для "элементарного обеспечения их потребностей". Такое мнение высказал бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

В 2019 года в Украине выросла средняя заработная плата. Она установила новый максимум в гривнях и побила рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам существенное увеличение средней зарплаты в течение 2019 года.

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