Побеждали засуху и боролись за работников: украинские аграрии подвели итоги 2019 года

Для украинских агропроизводителей 2019 год стал настоящим испытанием, ведь в нем были и ливни, и засуха, валютные колебания и радикальные шаги правительства по запуску земельной реформы. Впрочем, и следующий не обещает быть легкой прогулкой. OBOZREVATEL выяснил, с каким настроением заканчивают этот год аграрии и чего ждут от 2020-го.

Год не из лучших

2019 год у аграриев начался с неблагоприятных условий. Из-за дождей, которые начались в мае, много холдингов не смогли вовремя закончить посевную яровых культур. А вот в июне в большинстве регионов началась воздушная засуха со среднесуточными температурами выше 30 С. Это все плохо отразилось на урожайности рапса и пшеницы. Засушливые условия осени 2019 и низкая цена на пшеницу наталкивала производителей искать альтернативные культуры для изменения структуры посевных площадей в сторону яровых культур в 2020 году. Посевы озимых также были уменьшены до минимума для обеспечения потребностей животноводства и выдачи на паи.

Укрлендфарминг

По итогам сезона украинским агропроизводителям удалось подсолнечника и пшеницы собрать больше, чем ожидали. А вот урожайность кукурузы и сои хоть и оказалась меньше, но все равно достаточно высокой. Так "Агро-Край", предприятие агрохолдинга "Укрлендфарминг", заканчивает сбор кукурузы и подготовку к новой посевной кампании. Средняя урожайность кукурузы в этом году у них – 9,1-9,5 т/га, достаточно высокая. И это несмотря на засушливое лето.

Впрочем, при таких неблагоприятных условиях аграрии смогли проверить, как во время засухи показывают себя гибридные сорта, которые были высеяны на опытных участках. Наиболее устойчивые сорта в будущем могут начать широко использовать. "Поскольку засушливых условий дальше будет больше, то этот год показал, какие сорта/гибриды дают лучший урожай в засушливых условиях", – пояснил руководитель департамента агропроизводственной деятельности группы компаний "Укрлендфарминг" Владислав Тютюнник.

Например, гибрид П9074 в текущем сезоне на отдельных полях показал очень высокий результат – 14,3 т/га, – говорят в компании.

Укрлендфарминг

Не меньшей проблемой для аграриев стали низкие цены. Так, подсолнечник подешевел аж на 30%. Также упали цены на кукурузу. Это заставило большинство компаний затягивать пояса: уменьшать инвестиции и капиталовложения, оптимизировать бизнес-процессы.

Однако даже в таких условиях "Укрлендфарминг" удается платить конкурентные зарплаты и мотивировать сотрудников работать с отдачей. "У нас своя система мотивации, премии можно получить в зависимости от того, как работал, как относился к технике и какой была производительность. В этом году система мотивации позволяет механизаторам зарабатывать большие суммы – до 40 тыс. грн в месяц", – сказал директор "Агро-Края" Александр Колодяжный.

Как проблема работников меняла крупные агрохолдинги

В этом году "Польское радио" обнародовало печальную статистику: процент украинских работников, которые желают остаться жить в Польше, по сравнению с прошлым годом увеличился на одну треть. Для агрохолдингов, особенно тех, которые находятся ближе к западной границе, потеря кадров – одна из основных проблем.

Особенно напряжение чувствуется с трактористами и комбайнерами, водителями, которые в Польше могут зарабатывать 1500-2000 евро в месяц – вдвое больше, чем в Украине.

Укрлендфарминг

"В Украине некоторые рабочие могут хорошо зарабатывать в сезон, когда работа очень интенсивная. А за рубежом они имеют стабильный заработок каждого месяца из-за того, что Европа перешла на почасовую оплату, которая гарантирует стабильность. Поэтому и в Украине, чтобы удерживать людей, некоторые предприятия, находящеся у западных границ, перешли на эту модель. Я думаю, что расценка, когда есть норма выработки и от нее тракторист зарабатывает зарплату, скоро отойдет в прошлое или как-то трансформируется. Потому что она не учитывает сезонность", – сказал Тютюнник.

Подобная проблема есть и с молодыми выпускниками сельскохозяйственных вузов: после обучения многие едут на заработки. На первых порах после университета это дает им возможность сразу ежемесячно зарабатывать 1000 евро, а не работать 2-3 года в Украине за 10-15 тыс. гривен. И это для бывшего студента очень большая разница. Но ситуация меняется через несколько лет: зарплаты у тех, кто остался приобретать опыт в Украине, растут в 3-4 раза, а вот заробитчане обратно в профессию, как правило, не возвращаются. "Так эти молодые агрономы становятся для нас "потерянными людьми", – констатируют аграрии.

Укрлендфарминг

В таких условиях "Укрлендфарминг" изначально платит высокие зарплаты и привлекает молодежь к обучению, проводит профориентационную работу для будущих кадров, сотрудничает с ключевыми аграрными вузами и колледжами страны. Благодаря этому студенты получают возможность изучать новейшие технологии и современную технику. Как социально ответственная компания, "Укрлендфарминг" всесторонне поощряет жителей сел оставаться работать в селах, а не искать работу в городах или других странах.

Рынок земли: увеличение ВВП или "судебные войны"

В 2020 году украинских аграриев ждет масштабная реформа – открытия рынка земли. По мнению фермеров, существует риск небрежного отношения к земле новыми владельцами и того, что они будут "выжимать" из черноземов все, что можно. Также есть опасения, что землю будут рассматривать как простое капиталовложения: купят несколько сотен тысяч гектаров и оставят их "парить" на несколько лет, объясняя, что на обработку нет денег. "Урожая не будет, не будет работы для людей. Для государства это угроза для продовольственной безопасности", – говорят фермеры.

Также в крупных компаниях опасаются, что крестьяне для продажи паев могут начать расторгать договоры аренды. Это может привести к тому, что поля будут разделены на клочки, каждый из которых нужно обрабатывать отдельно. А в некоторых случаях следствием могут стать "судебные войны" или уменьшения земельного банка.

Укрлендфарминг

Впрочем, владелец "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк считает, что земельная реформа в Украине неизбежна. Поэтому главное проводить ее правильно, с умными ограничениями и защитой интересов как собственников, так и арендаторов.

По его словам, миф что "олигархи все скупят", не сбудется: высокая рыночная стоимость земли не позволит собрать в одних руках крупные земельные банки. "Я считаю, что открытие рынка земли необходимо, более того – неизбежно. Мы все равно будем арендаторами. Но эффективнее заключать долгосрочные соглашения с крупными, а не с мелкими арендодателями. При этом я считаю, что минимальные ограничения для крупных иностранных игроков должны быть внедрены. А основная задача государства – дать возможность людям, которые хотят продать свою землю, продать ее дорого. Это возможно только в условиях открытого, прозрачного рынка земли", – сказал Бахматюк в комментарии изданию "Фокус".

Кто будет в выигрыше в 2020 году

При таких условиях, готовясь к 2020 году, много украинских агрокомпаний решили делать ставку на получение максимальной прибыли. Они начали уменьшать количество озимых культур в пользу более рентабельных – в основном, подсолнечника. Поэтому ожидается, что в 2020 году он будет в избытке, а цены подняться не смогут. Так что те, кто делают ставку на эту культуру, рискуют. В выигрыше будут разве что компании, которые занимаются не только выращиванием, но и переработкой подсолнечника: несмотря на падение стоимости зерна, цены на масло остаются высокими.

По словам Владислава Тютюнника, "те, кто имеют переработку, однозначно будут в плюсах. Они скупят с рынка лишний подсолнечник и будут нормально себя чувствовать. А те, кто не имеют переработки, заработать много на подсолнечника не смогут".

В "Укрлендфарминге", впрочем, говорят, что "выдумывать колесо" не станут и будут опираться на проверенные культуры. Поэтому если поля получат достаточно влаги, то и урожаи в 2020 году будут не хуже, чем в этом году.

Каким был 2019 год для украинских аграриев

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