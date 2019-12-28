По указу Зеленского в Украине массово закрывают нелегальные АЗС: в СБУ раскрыли детали

СБУ в рамках более 20 уголовных производств пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

Как сообщила пресс-служба ведомства, во время спецоперации, которая проводилась во исполнение поручения президента, подразделения областных управлений СБУ провели проверки субъектов хозяйствования, реализующих опасные для жизни и здоровья граждан горюче-смазочные материалы.

"Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства. Их деятельность составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами. По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 миллиардов гривен", – сказано в сообщении.

Специалисты начали демонтаж незаконных конструкций. Операция осуществляется под процессуальным руководством ГПУ с привлечением специалистов ГСЧС и представителей руководства местных территориальных общин. Продолжается досудебное следствие.

В Украине массово закрывают нелегальные АЗС ssu.gov.ua

В Украине массово закрывают нелегальные АЗС ssu.gov.ua

В Украине массово закрывают нелегальные АЗС ssu.gov.ua

В Украине массово закрывают нелегальные АЗС ssu.gov.ua

В Украине массово закрывают нелегальные АЗС ssu.gov.ua

В Украине массово закрывают нелегальные АЗС ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что все автозаправочные станции в Украине будут работать по лицензиям либо будут закрыты.

Перед этим президент Владимир Зеленский также встретился с владельцами автозаправочных станций и призвал их снизить цены на бензин и дизельное топливо по причине резкого укрепления курса гривны. В итоге в считанные дни цены существенно упали.

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