По Крымскому мосту пустили первый грузовой поезд. Видео
По Керченскому мосту запустили грузовые поезда (Фото: коллаж Обозревателя).
В аннексированном Россией Крыму началось движение грузовых поездов через Керченский мост.
Об этом сообщило агенство "Крыминформ" в своем Telegram-канале. "Навстречу друг другу проехали два состава: из Крыма – с товарами республиканских производителей, с материковой части России – с топливом, зерном, удобрениями и стройматериалами", – говорится в публикации.
По Керченскому мосту запустили грузовые поезда в аннексированный Крым "Крыминформ"
"Власти" полуострова осенью 2019 года заявляли, что Крымская железная дорога (КЖД) с открытием грузоперевозок по железнодорожной части моста через Керченский пролив ожидает постепенного роста грузопотока с 3 млн до 25-26 млн тонн в год.
Как сообщал OBOZREVATEL, построенный Россией Керченский мост и досмотр кораблей, осуществляемый ФСБ, привели к тому, что Мариупольский и Бердянский морские порты несут значительные убытки.