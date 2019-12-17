"Писали под диктовку": Раду заподозрили в защите нелегальных казино

Все восемь вариантов законопроекта о легализации казино в Украине, которые зарегистрированы в Раде, выписаны под требования владельцев теневого рынка.

Об этом заявил президент МСЛ Георгий Ложенко в интервью "Зеркалу недели". По его мнению, в Украине сперва спешат легализовать все подряд, а лишь потом установить контроль.

"Разработчики правительственного законопроекта попали в ловушку, внеся в документ то, что противоречит общеевропейской практике и здравому смыслу, потому что писали под чью-то диктовку", – сказал Ложенко.

Он считает, что владельцы незаконных казино решили воспользоваться намерениями президента навести порядок на рынке, тогда как на деле они просто пытаются легализовать сегодняшнюю ситуацию. А государство в свою очередь сейчас спешит раздать "входные билеты" на рынок азартных игр, а вопрос, как его контролировать, собирается решать уже потом.

"Все модели, которые сегодня работают в Европе, в большей степени основаны на контроле рынка. В любой из стран. Заметьте, эти страны не начинали с раздачи "входных билетов" на рынок. Сначала они создавали систему контроля. Учились контролировать то, что есть, и лишь затем развивали рынок, допуская на него новые направления бизнеса", – сказал Ложенко.

В Украине же, по его словам, пока никто не хочет разбираться, как правильно контролировать казино. "Зато у нас налицо сильное давление игрового лобби, которое прекрасно понимает, что в тени можно работать и нормально зарабатывать", – заключил президент МСЛ.

Собираются разрешить в торговых центрах

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук в понедельник, 17 декабря, сообщил, что главным защитником теневых казино в Верховной Раде является глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"И чуть не забыл, что законопроект о легализации игорного бизнеса, который продавливает председатель фракции "слуги народа" Давид Арахамия в интересах своего коллеги нардепа Александра Скичко и его тестя Леонида Юрушева, предусматривает возможность открытия игорных залов в торгово-развлекательных центрах!", – написал Мосийчук.

Игорь Мосийчук

Легализация казино

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют разрешить казино и игровые автоматы. Чиновники и нардепы уверены, что после легализации игорного бизнеса бюджет ежегодно будет получать около 1 миллиарда долларов.

В Украине может появиться новый город-курорт, аналог Монте-Карло или Лас-Вегаса. Президент Владимир Зеленский обещает, что новый населенный пункт появится на берегу Черного моря и поднимет экономику.

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