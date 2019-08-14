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Украинцы хотят лишить партии госфинансирования: пройден важный этап

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Петиция об отмене финансировани политических партий в Украине набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президет Украины.

Обращение размещено на сайте главы государства. За 22 дня с момента публикации к утру среды, 14 августа, его поддержали 25630 человек.

Автор петиции политик Николай Томенко. Он указывает, что львиную часть денег по итогам внеочередных парламентских выборов 2019 года получили партии, которые не прошли в Верховную Раду.

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Петицию об отмене финансирования партий поддержали

Петицию об отмене финансирования партий поддержали

petition.president.gov.ua

"Деньги, поступающие из карманов украинских граждан, партии тратят преимущественно на телевизионную рекламу, которой их лидеры поздравляют нас с праздниками. По моему убеждению, использовать народные деньги на содержание партий в воюющей, бедной, коррумпированной стране - цинично и недопустимо", – говорится в петиции.

Там также указана цифра в 5,9 млрд грн, которые должны быть потрачены на содержание партий в следующие 5 лет.

Автор попросил отменить или приостановить деятельность законов, давших право политсилам, которые преодолели барьер в 2% голосов, получать деньги из бюджета.

На финансирование партий за 5 лет хотят потратить 5 млрд грн

На финансирование партий за 5 лет хотят потратить 5 млрд грн

Как сообщал OBOZREVATEL, петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине была зарегистрирована на сайте президента 23 июля.

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Тема
Петиции Президенту Украины
Персоны
Николай Томенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
бюджет
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