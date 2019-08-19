Перебои с продуктами: Британии предрекли скорый коллапс

"Жесткий" выход из ЕС для жителей Великобритании в ближайшие несколько месяцев может обернуться нехваткой продовольствия, бензина и лекарств.

Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на документы правительства, передает "Интерфакс". Такой прогноз основан, в частности на том, что Brexit "любой ценой" сильно повлияет на транспорт, которым в страну везут жизненно необходимые товары.

"До 85% фур, доставляющих товары в Великобританию по основным маршрутам, не смогут быстро пройти через французскую таможню. Двусторонних договоренностей, которые бы позволили решить эту проблему, в настоящее время нет. В результате перебои с доставкой товаров из ЕС в Великобританию могут продлиться до трех месяцев", – говорится в сообщении.

Дополнительные трудности для доставки товаров возникнуть и из-за восстановления физической границы с Ирландией.

Премьер Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что намерен вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года, причем даже если к этому времени ему не удастся согласовать с Брюсселем условия Brexit.

Brexit может ударить по британцам в ближайшее время

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создал специальный военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения.

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