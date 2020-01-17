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17 января • обновлено в 03:58
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Пенсия в Украине: как выйти на отдых в 60 лет и не потерять стаж

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В Украине многие работающие люди останутся без пенсий. Ежегодно средний стаж 60-летних сокращается, а требования к нему растут. В результате многим придется работать до 63 и 65 лет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Через восемь лет в Украине только половина 60-летних сможет выйти на пенсию. Остальным, подсчитали в Минсоце, придется работать до 63 и 65 лет. Такие прогнозы в первую очередь касаются тех, кому сейчас около 30-40 лет и кто все еще не спешит зарабатывать стаж. Если после 50 исправить ситуацию уже не получится, то в 30 еще есть шансы позаботиться о будущем.

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Главная проблема – украинцы работают неофициально, трудятся "фрилансерами", ездят на сезонные заработки и мало беспокоятся о своем будущем. Уже сейчас такая ситуация привела к огромному дефициту в Пенсионном фонде. Собранных с работающих взносов не хватает.

Требования по стажу растут ежегодно. Если сейчас нужно иметь как минимум 27 лет стажа, уже через восемь лет "норма" составит 35 лет. Подробнее с требованиями можно ознакомиться с помощью инфографики OBOZREVATEL.

Пенсия в Украине: как выйти на отдых в 60 лет и не потерять стаж

Как получить пенсию в 60 лет:

  • работать официально как минимум 35 лет;

  • получать "белую" зарплату.

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Когда и кому выгодно покупать стаж

Недостающие месяцы можно купить у налоговой. В 2020-м один год "стоит" 24,9 тыс. грн. Покупать стаж выгодно только тем, кто заработал на пенсию выше 2 тыс. грн. Если, к примеру, не хватает пять лет, придется заплатить сразу 124,6 тыс. грн.

Как считается стоимость года:

  • Минимальная зарплата × 22% × 2

Есть еще один вариант – добровольно платить ЕСВ ежемесячно еще до того, как исполнилось 60 лет. Тогда размер платежа составит 22% минимальной зарплаты, то есть всего 1039 грн. Самый простой совет: если вы знаете, что вам не хватит стажа, и все еще работаете неофициально, настаивайте на оформлении или ищите легальную работу.

Даже несколько лет работы неофициально может лишить права на пенсию в 60 лет.

Пенсия в Украине

Пенсия в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет.

В Украине глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики от "Слуги народа" Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о новой пенсионной реформе. Каждому украинцу придется платить дополнительный взнос за счет зарплаты взамен на вторую пенсию.

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Читайте все новости по теме "Пенсионная реформа" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Пенсионная реформа Пенсия в Украине
Место
Украина
Тег
Накопительная пенсия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А самое смешное что из 100% мужчин до 60ти доживает не больше половины)))зачем платить то налоги если потом до пенсии все равно не доживешь?)))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А нафига мне ваш стаж???социальную пенсию и так дадут и она будет не на много ниже официальной))))а те 2000 что вы отнимет у меня налогами лучше я була складывать себе на старость и скоплю больше чем вы мне предлагаете за мои налоги)))Так что я лишний раз убедился что абсолютно правильно делаю что не плачу никаких налогов и работаю не официально)зачем платить если на вашу пенсию все равно жить нельзя?????)))))))а социальная на 500гр меньше официальной)))))))
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