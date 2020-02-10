"Нафтогаз" подаст очередной пакет документов по процессу против России за имущество, отобранное во время незаконной аннексии Крыма. Сумма иска – около $8 млрд.

При этом в компании подкололи премьер-министра Алексея Гончарука, предложив забрать эти деньги у страны-агрессора не через суды, а "мирным путем", чтобы потом не нужно было никому платить миллионные премии. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook в понедельник, 10 февраля.

Он сообщил, что на этой неделе украинская компания завершает подготовку к еще одному этапу арбитражного процесса против России. Витренко отметил, что ответчиком в деле по Крыму является РФ, а не "Газпром", так что этот спор не подпадает под соглашение об урегулировании с российской компанией (по которому Украина в обмен на контракт о транзите простила "Газпрому" часть долгов и отказалась от дальнейших исков).

Суды с "Газпромом"

Витренко подколол Гончарука

Витренко напомнил, что сумма претензий "Нафтогаза" к России в исках "за Крым" составляет порядка $8 млрд (вместе с процентами). В связи с этим он подколол премьер-министра Алексея Гончарука, который в письме к наблюдательному совету указал, что победа над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже стала возможна "благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностей на международном уровне". (То есть, Витренко намекнул, что Гончарук перетянул на себя и президента заслуги в этом процессе). Поэтому он предложил премьеру повторить подобное и в споре за отобранное имущество в Крыму.

"Тогда мы бы сэкономили на расходах на юристов и на ненавистных всем премиях. Ну а если для этого нужно, как в прошлый раз, сначала выиграть арбитраж, потом апелляцию, арестовать активы за рубежом и вплотную приблизиться к принудительному взысканию, то нужно всем осознать определяющую роль именно "Нафтогаза" в этом процессе", – подчеркнул Витренко.

Проблемы с "Газпромом" остались

Витренко добавил, что в отношениях с "Газпромом" есть еще много нерешенных проблем. К примеру, независимые от "Газпрома" компании не могут вести транзит газа из Средней Азии по территории РФ, а независимые газодобывающие компании не могут экспортировать газ из РФ. Если их решить, то, по словам Витренко, Украина сможет получить дополнительные миллиарды долларов от транзита газа, а цены на сам газ в Украине могут снизиться на 25% даже без прямых поставок из РФ.

Поэтому "Нафтогаз" готов судиться с Россией. В частности, рассматриваются возможности:

жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) по поводу злоупотребления Газпромом своим доминирующим положением;

международный арбитраж в Цюрихе по новому транзитному контракту;

международный арбитраж в Стокгольме по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" по переуступке долговых обязательств "Росукрэнерго".

"Если мы не найдем с "Газпромом" общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне. Если кто-то считает, что россияне заплатили и заключили новый контракт прежде всего из-за договоренностей политического руководства государства, у нас сейчас будет прекрасная возможность это проверить", – подытожил Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

"Нафтогаз" повысил тариф, который российский "Газпром" на протяжении ближайших 5 лет будет платить за транзит газа в Европу.

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