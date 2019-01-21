Отказ Украины от импортного газа: назван важный нюанс

Украина может реализовать амбициозные планы по полному отказу от импортного газа лишь в том случае, если искоренит коррупцию, создаст благоприятные условия для иностранных инвесторов и завершит войну.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, комментируя амбициозные планы украинских властей. Эксперт отметил, что в Украине сегодня создана почва для увеличения объемов добычи газа из собственных источников. Но этого недостаточно.

"Было принято достаточно большое количество нормативно-правовых актов Верховной Радой и Кабинетом министров, которые позволят существенно упростить получение и пользование специальными разрешениями на добычу. Сделано достаточно большое количество шагов навстречу привлечению инвесторов – иностранных и внутренних. 10 лотов размещены в системе Prozorro-продажи и должны заработать электронные аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами", – перечислил он.

В то же время, Рябцев отметил, что "все это происходит очень медленно и постоянно меняются правила игры".

"Правила проведения аукционов в течение четырех лет изменились 13 раз. Никто не хочет идти туда, где все постоянно меняется, где постоянно кто-то стреляет или крадет через коррупционные схемы. Поэтому тут надо отдельным и самым главным направлением сделать создание самого лучшего инвестклимата. Если эти условия будут созданы, инвесторы будут вкладывать средства в том числе и в добычу", – объяснил энергетический эксперт.

Рябцев выразил уверенность, что "нельзя так просто нарастить добычу до тех 70 млрд кубометров, которые неоднократно назывались руководителями нашей страны".

"Для этого надо делать не только нормативно-правовую базу, но и борьбу с коррупцией, привлечение инвесторов, стабильные правила игры, прекращение любых боевых действий", – заключил он.

capital.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина должна сделать четыре шага на пути к победе над газовой зависимостью от России.

В свою очередь, президент Петр Порошенко 15 января сообщил, что в ближайшие пять лет Украина должна стать энергонезависимой страной и перейти на потребление газа исключительно собственной добычи.

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