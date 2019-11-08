Оккупанты начали продавать билеты на поезда через Крымский мост: когда откроют движение

Российские власти, аннексировавшие Крым, начали продавать железнодорожные билеты на пассажирские поезда, которые идут через Крымский мост.

Поезда будут идти в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в ТАСС. Заниматься перевозками будет компания "Гранд сервис экспресс", которая продает билеты как через свое приложение, так и в обычных кассах. Сообщается, что интернет-сервисы работают с большими сбоями.

"Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга", – сказано в публикации.

Цены в купе в поезде "Таврия" Москва - Симферополь начинаются от 2966 рублей (примерно, 1140 гривен), на плацкарт в поезде Санкт-Петербург – Севастополь – от 3650 рублей (примерно 1400 гривен).

Агентство сообщило, что первый железнодорожный билет из Крыма в Санкт-Петербург куплен в Севастополе. "Из Севастополя куплен первый билет в начале девятого утра. Местный житель, который едет в гости, купил билет плацкартный на 25 декабря. Билет по цене 4525 рублей (около 1750 гривен, - Ред.)", – сообщили в кассах.

За первые два часа продаж, как сообщила "Российская газета", в Крым и обратно через интернет-сервис компании-перевозчика и в кассах железных дорог продано 543 проездных документа.

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL, министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих заявил, что движение поездов по Крымскому мосту запустят в декабре 2019 года. При этом уже к лету 2020 года будет запущено одиннадцать маршрутов из оккупированного полуострова.

15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

На незаконно построенном оккупантами Крымскому мосту уже в ближайшее время может обрушиться одна из арок, построенная для поддержки железнодорожной полосы сооружения.

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