В Украине раскрыли новую масштабную схему в оборонке: найден американский след

Во время обысков в Кабинете министров, которые прошли 22 июля, прокуроры изъяли документы, которые касаются закупок военного оборудования в США.

Об этом заявил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, сообщает "Экономическая правда". Речь идет о поставках подвесной системы раннего выявления AEROS модели TT-RF30-I-R для Государственной пограничной службы.

В общем должностные лица ГП "Спецтехноэкспорт" купили у фирмы Worlwide Aeros Corp 8 таких систем на сумму более $6,7 млн. В стоимость входят услуги сборки и обслуживания.

В судебных материалах отмечается, что дело расследуется по статье "мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой". Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Уголовное производство открыли 19 июля 2019 года.

Прокуроры считают, что должностные лица завладели указанными средствами путем злоупотребления доверием, чем нанесли государству ущерб.

"Подобные внешнеторговые контракты на поставку военного оборудования в Украине заключаются на самом высоком уровне при предыдущих договоренностях с союзниками. Поэтому такие уголовные дела после реализации контрактов могут оставить Киев без союзников", — считает Каневский.

Обыски в Кабмине

В 2018 году в Хозяйственном суде Киева пограничная служба пыталась взыскать 2,1 млн гривен штрафа с ГП "Спецтехноэкспорт" за ненадлежащее исполнение последним упомянутого контракта с американской компанией. Отмечается, что любые результаты судебных заседаний отсутствуют в публичном пространстве.

Американской компанией Worldwide Aeros Corp руководит эмигрант из Украины Игорь Пастернак, который сотрудничал с Пентагоном и НАСА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 22 июля, сотрудники ГПУ и СБУ пришли с обысками в Кабмин, Госпогранслужбу, ГФС и на госпредприятие "Спецтехноэкспорт" в связи с делом о расхищении средств в оборонной сфере. Речь шла о схеме при заключении международного контракта.

Как рассказали OBOZREVATEL в ГПУ, в процессуальном порядке будут допрошены все лица, которые были задействованы в подготовке и подписании этого контракта, а также в переговорах с указанными компаниями. Виновникам может грозить до 12 лет тюрьмы.

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