Милованов объяснил, как будет поднимать экономику Украины

Чтобы экономика Украины росла, правительство в ближайшие годы собирается привлечь $50 млрд иностранных инвестиций и вывести страну в мировой топ по индексу человеческого капитала.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов, комментируя рост ВВП в 2019 году. По его словам, единственный путь для ускорения экономического роста - инвестиции в людей и производство. В министерстве составили план, как этого достичь.

Какой есть план у Минэкономики:

привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций;

увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП до по крайней мере 23,5% в 2024-м);

снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2% (приблизить к нормам ЕС – 40%);

войти в топовую группу по индексу человеческого капитала.

ВВП Украины

Что для этого нужно, по мнению Минэкономики:

земельная реформа;

либерализация рынка труда;

приватизация;

реформа государственных госпредприятий;

капитальные инвестиции из бюджета;

государственно-частное партнерство и концессии;

инвестиционные няни;

индустриальные парки;

программы поддержки малого и среднего бизнеса;

продвижение экспорта;

развитие транспортной инфраструктуры.

"Важной предпосылкой для успешной реализации всех этих реформ и инвестиционных инициатив является макроэкономическая стабильность. Ее нужно сохранить", – добавил Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве экономики сообщили, что по итогам 2019 года ВВП Украины вырос на 3,3%. Этот показатель почти совпадает с ростом экономики в 2018 году. Однако драйверы (факторы, влияющие на рост) поменялись.

Курс доллара в Украине до конца 2020 года не превысит заложенный в госбюджете показатель 27 грн/$.

Украина экспортирует железорудное сырье, что означает, что эпидемия в Китае может ударить и по украинской экономике.

Министерство экономики ожидает, что в первой половине 2020 года инфляция в Украине будет низкой. А на протяжении всего 2020 года деньги в Украине будут обесцениваться медленнее, чем предполагалось ранее.

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