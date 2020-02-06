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7 февраля • обновлено в 07:46
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/ Рынки и компании

Милованов объяснил, как будет поднимать экономику Украины

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Чтобы экономика Украины росла, правительство в ближайшие годы собирается привлечь $50 млрд иностранных инвестиций и вывести страну в мировой топ по индексу человеческого капитала.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов, комментируя рост ВВП в 2019 году. По его словам, единственный путь для ускорения экономического роста - инвестиции в людей и производство. В министерстве составили план, как этого достичь.

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Какой есть план у Минэкономики:

  • привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций;

  • увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП до по крайней мере 23,5% в 2024-м);

  • снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2% (приблизить к нормам ЕС – 40%);

  • войти в топовую группу по индексу человеческого капитала.

ВВП Украины

ВВП Украины

Что для этого нужно, по мнению Минэкономики:

  • земельная реформа;

  • либерализация рынка труда;

  • приватизация;

  • реформа государственных госпредприятий;

  • капитальные инвестиции из бюджета;

  • государственно-частное партнерство и концессии;

  • инвестиционные няни;

  • индустриальные парки;

  • программы поддержки малого и среднего бизнеса;

  • продвижение экспорта;

  • развитие транспортной инфраструктуры.

"Важной предпосылкой для успешной реализации всех этих реформ и инвестиционных инициатив является макроэкономическая стабильность. Ее нужно сохранить", – добавил Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве экономики сообщили, что по итогам 2019 года ВВП Украины вырос на 3,3%. Этот показатель почти совпадает с ростом экономики в 2018 году. Однако драйверы (факторы, влияющие на рост) поменялись.

Курс доллара в Украине до конца 2020 года не превысит заложенный в госбюджете показатель 27 грн/$.

Украина экспортирует железорудное сырье, что означает, что эпидемия в Китае может ударить и по украинской экономике.

Министерство экономики ожидает, что в первой половине 2020 года инфляция в Украине будет низкой. А на протяжении всего 2020 года деньги в Украине будут обесцениваться медленнее, чем предполагалось ранее.

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Читайте все новости по теме "Инвестиции в Украину" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Инвестиции в Украину Экономика Украины: прогнозы
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
ВВП
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Открою чубоносцам способ добычи 50 млрд.$. Напечатйте их!!!! Только тихо
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Инвесторы всей планеты и соседних Галактик уже выстроились в очередь, что бы первыми вложить деньги в Украину.
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
А если дадут 200 мильярдов, то вообще запануем. Вот еще если 300 мильярдов дадут, то вообще ВВП поднимется на 20%, а если дадут трильярд, то на 200% ВВП поднимется и вообще будет, как в сказке. И ТУТ ТАРАС ПРОСНУЛСЯ ОБOCPAHHЫЙ и горько заплакал.
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