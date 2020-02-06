Милованов объяснил, как будет поднимать экономику Украины

Чтобы экономика Украины росла, правительство в ближайшие годы собирается привлечь $50 млрд иностранных инвестиций и вывести страну в мировой топ по индексу человеческого капитала.
Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов, комментируя рост ВВП в 2019 году. По его словам, единственный путь для ускорения экономического роста - инвестиции в людей и производство. В министерстве составили план, как этого достичь.
Какой есть план у Минэкономики:
привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций;
увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП до по крайней мере 23,5% в 2024-м);
снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2% (приблизить к нормам ЕС – 40%);
войти в топовую группу по индексу человеческого капитала.
ВВП Украины
Что для этого нужно, по мнению Минэкономики:
земельная реформа;
либерализация рынка труда;
приватизация;
реформа государственных госпредприятий;
капитальные инвестиции из бюджета;
государственно-частное партнерство и концессии;
инвестиционные няни;
индустриальные парки;
программы поддержки малого и среднего бизнеса;
продвижение экспорта;
развитие транспортной инфраструктуры.
"Важной предпосылкой для успешной реализации всех этих реформ и инвестиционных инициатив является макроэкономическая стабильность. Ее нужно сохранить", – добавил Милованов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве экономики сообщили, что по итогам 2019 года ВВП Украины вырос на 3,3%. Этот показатель почти совпадает с ростом экономики в 2018 году. Однако драйверы (факторы, влияющие на рост) поменялись.
Курс доллара в Украине до конца 2020 года не превысит заложенный в госбюджете показатель 27 грн/$.
Украина экспортирует железорудное сырье, что означает, что эпидемия в Китае может ударить и по украинской экономике.
Министерство экономики ожидает, что в первой половине 2020 года инфляция в Украине будет низкой. А на протяжении всего 2020 года деньги в Украине будут обесцениваться медленнее, чем предполагалось ранее.
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