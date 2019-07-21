Новые тарифы на газ: стало известно, сколько сэкономят украинцы

Решение НАК "Нафтогаз Украины" снизить в июле цену на газ для населения на 11,7% не поможет украинцам сэкономить.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук. По мнению эксперта, "подешевение никакой роли не сыграло, люди сэкономят за весь неотопительный период от силы 50 грн".

"Уже не раз было сказано, что понижение цены на газ в летний период в неотопительный сезон – это незначительная экономия для украинцев. Из 15 млрд кубометров газа, которые используют население и теплокоммунэнерго, 14 млрд используется в зимний период", – рассказал Корольчук.

"В летний период каждый месяц 200 млн кубометров используется. Каждый житель Украины, который использует газовую плиту, бойлер, водонагреватель, экономит от 6 до 10 грн в своей платежке. Потому это незначительное подешевение", – пояснил он.

При этом эксперт считает, что позиция "Нафтогаза" относительно тарифов определяется "политическим аспектом".

"Их позиция была еще буквально пару месяцев назад, что цена на июль должна была быть более 8,5 тыс. грн. А она выходит даже 6,4 тыс. грн для некоторых регионов, для Киевской области – 7 тыс. грн. В определенной мере это подыгрывание власти", – заявил Корольчук.

По его словам, сейчас "уже закончился период низкой цены на газ".

"Цены на биржах развернулись и растут. В октябре, когда люди начнут включать свои газовые котлы, когда теплокоммунэнерго будут начинать отопительный сезон, цена на газ точно будет больше 8,5 тыс. грн", – спрогнозировал он.

Ранее OBOZREVATEL разобрался, сколько украинцы заплатят за газ в июле и почему в разных регионах цены отличаются.

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