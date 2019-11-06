Новые кадровые назначения: Гончаренко сообщил о решениях Кабмина

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о ряде назначений в украинских министерствах и госпредприятиях, которые в среду, 6 ноября, утвердил Кабмин.

По его данным, речь идет о постах в Минюсте, Нацагентстве по вопросам госслужбы, Госслужбе геологии, предприятии "Энергосталь" и "Морском торговом порту Черноморск". Об этом Гончаренко сообщил в Facebook.

Кого куда назначили:

Василик Виталий Валентинович — замминистра в Министерстве Юстиции.

Стародубцев Александр Евгеньевич — глава Национального агентства по вопросам государственной службы.

Опимах Роман Евгеньевич — глава государственной службы геологии и недр.

"Опимах был внештатным советником министров энергетики Продана и Демчишина, а до назначения был исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины. В данную ассоциацию входит компания Burisma, из-за которой и развернулся весь скандал с Байденом, Трампом и Зеленским в США", – написал Гончаренко.

Балабай Василий Николаевич – исполняющий обязанности генерального директора, государственного предприятия "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности" "Энергосталь".

Попов Александр Николаевич – исполняющий обязанности директора, государственного предприятия "Морской торговій порт Черноморск"

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