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17 марта • обновлено в 09:13
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"Новая почта" закрыла часть отделений: как будет работать во время карантина

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В Украине из-за распространения коронавируса и карантина "Новая почта" закрыла часть отделений. Речь идет о тех пунктах, которые расположены в торгово-развлекательных центрах.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты". Так, закрываются следующие отделения.

Новая почта

Новая почта

Одесса

  • отделение №84 временно закрывается. Все посылки перенаправляются на отделение №90;

  • отделение №93 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №28;

  • отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №26;

  • отделение №42 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №94;

Одесская область

  • отделение №5 в Черноморске временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2;

  • отделение №3 в Белгород-Днестровском временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №1;

Львов

  • отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №55;

  • отделение №78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №69;

Черкассы

  • отделение №22 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №15;

Киев

  • отделение №322 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №150.

Все остальные отделения "Новая почта" и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. "Ведь понимаем, что предоставляем социально важный сервис, который особенно необходим украинцам во время карантина - доставка медицинского оборудования, продуктов питания, защитных материалов, дезинфицирующих и антисептических средств и тому подобное", – заявили в компании.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" продолжает принимать и отправлять посылки внутри Украины и за ее пределы, несмотря на объявленный правительством карантин из-за вспышки коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин Новая почта
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