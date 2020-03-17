"Новая почта" закрыла часть отделений: как будет работать во время карантина

В Украине из-за распространения коронавируса и карантина "Новая почта" закрыла часть отделений. Речь идет о тех пунктах, которые расположены в торгово-развлекательных центрах.
Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты". Так, закрываются следующие отделения.
Новая почта
Одесса
отделение №84 временно закрывается. Все посылки перенаправляются на отделение №90;
отделение №93 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №28;
отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №26;
отделение №42 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №94;
Одесская область
отделение №5 в Черноморске временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2;
отделение №3 в Белгород-Днестровском временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №1;
Львов
отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №55;
отделение №78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №69;
Черкассы
отделение №22 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №15;
Киев
отделение №322 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №150.
Все остальные отделения "Новая почта" и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. "Ведь понимаем, что предоставляем социально важный сервис, который особенно необходим украинцам во время карантина - доставка медицинского оборудования, продуктов питания, защитных материалов, дезинфицирующих и антисептических средств и тому подобное", – заявили в компании.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" продолжает принимать и отправлять посылки внутри Украины и за ее пределы, несмотря на объявленный правительством карантин из-за вспышки коронавируса.
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