"Никогда не сможет": в Кабмине поставили крест на поездах "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" никогда не сможет самостоятельно строить качественные локомотивы и вагоны, а должна сконцентрироваться исключительно на перевозках.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "5 канал".

"Укрзалізниця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов", - сказал руководитель ведомства.

По словам Омеляна, поэтому останавливаются перевозки, падает скорость.

"Это абсурд, когда в 21 веке скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, все остальное - от лукавого", - добавил

Как писал "Обозреватель", председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что около 900 вагонов ПАО "Укрзалізниця" (почти половина приобретенных в 2017 году) просто обездвижены из-за неспособности "УЗ" планировать перевозки.