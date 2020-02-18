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18 февраля • обновлено в 12:03
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/ Рынки и компании

Украинцы не готовы тратить деньги: появился свежий опрос

2.6т
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В Украине стало меньше людей, которые готовы тратить деньги на крупные покупки для дома.

Также снизилось количество тех украинцев, кто в ближайшее время ждет улучшения материального положения своей семьи. Об этом свидетельствую данные опроса о потребительских настроениях в Украине, которые провело агентство Info Sapiens.

"Сократились значение всех составляющих индикатора кроме индекса ожидаемых изменений личного материального положения. В января 2020 года ИПН составил 89,0, что на 3,1 п. меньше показателя декабря", – сказано в сообщении.

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Экономика Украины

Экономика Украины

Эксперты уточнили, что если значение составляет менее 100, то это значит, что в обществе преобладают негативные оценки происходящего.

В частности, больше людей ожидают, что вырастет их личное материальное положение (индекс вырос на 4,1 пункта). А вот тех, кто надеется на рост экономики Украины в ближайшие полгода и в ближайшие 5 лет стало меньше (на 6,1 пункт и 1,6 пункта по сравнению с декабрем 2019 года соответственно). При этом в январе люди стали меньше опасаться безработицы (-5,2 пункта)

А вот "валютные" ожидания украинцев не радуют. Практически не поменялись ожидания об инфляции (то есть, люди не ждут какого-то радикального роста цен). Но заметно (сразу на 19,4 пункта) выросли ожидания, что в ближайшие три месяца курс гривни упадет (а доллар вырастет).

Данные опроса

Данные опроса

sapiens.com.ua

"В январе 2020 года наибольшее снижение (на 6 процентных пунктов) получили индексы текущего личного дохода, развития экономики в ближайший год и целесообразности делать крупные покупки. Наиболее пессимистичные настроения присущи людям старшего возраста (60 лет и более). В то же время индекс ожиданий личного дохода возрос", – объяснили аналитики Info Sapiens.

Они отметили, что ситуация, когда люди надеются, что их личные доходы вырастут и одновременно считают, что в остальном все становится хуже – нетипичная и наблюдается редко. Аналитики ждут, что по итогам февраля данные изменятся: тех, кто ждут рост своих доходов, станет меньше, а другие индексы вырастут.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
За это и скакал Майдан?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
А,такие надежды были на Зелю,который молодой и не ворует. Тупые малороссы.
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Владимирович Владимир, а что, разве без нормального образования (то есть на русском языке) возможен научно-технический прогресс - основа современной экономики? Разве без торговли и научно-технической кооперации с российскими предприятиями возможно создание конкурентноспособной продукции на Украине? Разве без разрыва дискриминационных соглашений об "Евроассоциации" возможны инвестиции в украинскую промышленность?
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фил филька
фил филька
я тут часто спрашивал майдановцев - что вам КОНКРЕТНО дал майдан. либо в ответ хамили либо писали хрень типа свободу равенство ценности. вот почитайте эту статью и у вас найдется конкретный ответ на вопрос что вам дал майдан))
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Иванова Елена
Иванова Елена
фил филька, Мне интересно, вот тебя лично чего волнует НАШИ проблемы??? у тебя своих мало? у тебя коммуналку понизили, или продукты стали несказанно лучшего качества??? или зп и пенсии увеличились?? чего ты лезешь в другую страну? такое впечатление, что без Украины вам всем ну просто жизнь не мила!!!
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