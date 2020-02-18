Украинцы не готовы тратить деньги: появился свежий опрос

В Украине стало меньше людей, которые готовы тратить деньги на крупные покупки для дома.

Также снизилось количество тех украинцев, кто в ближайшее время ждет улучшения материального положения своей семьи. Об этом свидетельствую данные опроса о потребительских настроениях в Украине, которые провело агентство Info Sapiens.

"Сократились значение всех составляющих индикатора кроме индекса ожидаемых изменений личного материального положения. В января 2020 года ИПН составил 89,0, что на 3,1 п. меньше показателя декабря", – сказано в сообщении.

Экономика Украины

Эксперты уточнили, что если значение составляет менее 100, то это значит, что в обществе преобладают негативные оценки происходящего.

В частности, больше людей ожидают, что вырастет их личное материальное положение (индекс вырос на 4,1 пункта). А вот тех, кто надеется на рост экономики Украины в ближайшие полгода и в ближайшие 5 лет стало меньше (на 6,1 пункт и 1,6 пункта по сравнению с декабрем 2019 года соответственно). При этом в январе люди стали меньше опасаться безработицы (-5,2 пункта)

А вот "валютные" ожидания украинцев не радуют. Практически не поменялись ожидания об инфляции (то есть, люди не ждут какого-то радикального роста цен). Но заметно (сразу на 19,4 пункта) выросли ожидания, что в ближайшие три месяца курс гривни упадет (а доллар вырастет).

Данные опроса sapiens.com.ua

"В январе 2020 года наибольшее снижение (на 6 процентных пунктов) получили индексы текущего личного дохода, развития экономики в ближайший год и целесообразности делать крупные покупки. Наиболее пессимистичные настроения присущи людям старшего возраста (60 лет и более). В то же время индекс ожиданий личного дохода возрос", – объяснили аналитики Info Sapiens.

Они отметили, что ситуация, когда люди надеются, что их личные доходы вырастут и одновременно считают, что в остальном все становится хуже – нетипичная и наблюдается редко. Аналитики ждут, что по итогам февраля данные изменятся: тех, кто ждут рост своих доходов, станет меньше, а другие индексы вырастут.

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