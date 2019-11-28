Россию жестко осадили из-за крупного газопровода: в ЕС поставили точку

Европейская комиссия не захотела вступаться за "Газпром" и обжаловать решение Европейского суда юстиции, которое ограничило российскую компанию в использовании газопровода OPAL.

Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС. "Действительно, я могу подтвердить, что это правда", – сказала Итконен.

Ранее о решении ЕК сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Газопровод OPAL

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября 2019 года стало известно, что суд Евросоюза по требованию Польши отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" поставлять больше газа в Германию по газопроводу OPAL.

После этого глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина и Словакия могут выручить "Газпром" с транзитом газа в Европу после того, как у него начались проблемы с использованием газопровода OPAL.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!