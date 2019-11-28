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29 ноября • обновлено в 11:21
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Россию жестко осадили из-за крупного газопровода: в ЕС поставили точку

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Европейская комиссия не захотела вступаться за "Газпром" и обжаловать решение Европейского суда юстиции, которое ограничило российскую компанию в использовании газопровода OPAL.

Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС. "Действительно, я могу подтвердить, что это правда", – сказала Итконен.

Ранее о решении ЕК сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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Газопровод OPAL

Газопровод OPAL

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября 2019 года стало известно, что суд Евросоюза по требованию Польши отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" поставлять больше газа в Германию по газопроводу OPAL.

После этого глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина и Словакия могут выручить "Газпром" с транзитом газа в Европу после того, как у него начались проблемы с использованием газопровода OPAL.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России газопровод
Место
Россия
Теги
Европейская Комиссия газопровод
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Опять путину писой по губам поводили пхаххаха
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0
2
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Прийдет Дед Мороз и подҡлючит ОРАЛ без всякой ЕК.
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5
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Цимельман Филя, + 100
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1
1
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Все эти трубы без газа - груда металлолома.
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4
2

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