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21 января • обновлено в 16:07
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Не покупайте у них газ: Трамп в Давосе сделал выпад против России

2.1т
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Президент США Дональд Трамп призвал Европу не покупать газ у "недружественных поставщиков". Он предложил брать ресурс у Штатов.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января, передает "Европейская правда". Он похвалился экономическими и энергетическими успехами США, поставив их в пример другим государствам.

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"Мы настолько успешны, что США больше не должны импортировать энергию от вражеских государств. С достаточными объемами американского природного газа, который сегодня доступен, наши европейские союзники также больше не уязвимы перед недружественными поставщиками энергии", – сказал американский президент.

Не покупайте у них газ: Трамп в Давосе сделал выпад против России

По его словам, американская энергетическая революция экономит средства американцам, "в то время как многие европейцы борются с парализующими затратами на энергию".

"Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками энергосырья и достичь настоящей энергетической безопасности", – сказал Трамп.

Трамп не сказал, кого конкретно он назвал "недружественными поставщиками". Но в российских СМИ посчитали, что он имел в виду Россию. К примеру, российское издание The Bell, сопроводил это высказывание фразой: "Россию Трамп упомянул только косвенно".

Не покупайте у них газ: Трамп в Давосе сделал выпад против России

thebell.io

Ранее Трамп заявлял, что Европа поступает неправильно, с одной стороны вводя против России санкции, а с другой – покупая у РФ газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина договорилась о поставках американского природного газа через Польшу. Соглашение об этом группа "Энергетические ресурсы Украины" подписала с Польской нефтегазовой компанией PGNiG.

Украина будет через Польшу покупать американский сжиженный газ. Политическое решение уже принято, а в ближайшее время начнутся поставки.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Поставки газа в Украину Санкции против России
Место
США
Теги
Россия - страна-агрессор газ санкции
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а кто в этом сомневался? самое забавное когда 2 года назад мы сами им поставляли сланцевый газ))))))
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Давос поржал))
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Пети Moщи
Пети Moщи
Молодец не стал ходить вокруг да около, покупай у меня я самый друг)))
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