Не покупайте у них газ: Трамп в Давосе сделал выпад против России

Президент США Дональд Трамп призвал Европу не покупать газ у "недружественных поставщиков". Он предложил брать ресурс у Штатов.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января, передает "Европейская правда". Он похвалился экономическими и энергетическими успехами США, поставив их в пример другим государствам.

"Мы настолько успешны, что США больше не должны импортировать энергию от вражеских государств. С достаточными объемами американского природного газа, который сегодня доступен, наши европейские союзники также больше не уязвимы перед недружественными поставщиками энергии", – сказал американский президент.

По его словам, американская энергетическая революция экономит средства американцам, "в то время как многие европейцы борются с парализующими затратами на энергию".

"Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками энергосырья и достичь настоящей энергетической безопасности", – сказал Трамп.

Трамп не сказал, кого конкретно он назвал "недружественными поставщиками". Но в российских СМИ посчитали, что он имел в виду Россию. К примеру, российское издание The Bell, сопроводил это высказывание фразой: "Россию Трамп упомянул только косвенно".

thebell.io

Ранее Трамп заявлял, что Европа поступает неправильно, с одной стороны вводя против России санкции, а с другой – покупая у РФ газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина договорилась о поставках американского природного газа через Польшу. Соглашение об этом группа "Энергетические ресурсы Украины" подписала с Польской нефтегазовой компанией PGNiG.

Украина будет через Польшу покупать американский сжиженный газ. Политическое решение уже принято, а в ближайшее время начнутся поставки.

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