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21 января • обновлено в 14:35
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Не могут производить: в Минэкономики заявили о плачевной ситуации в "Укрспирте"

1.2т
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В Министерстве экономики Украины заявили, что 20 заводов корпорации "Укрспирт" не могут производить спирт из-за своего технического состояния.

Об этом сказали на совещании в Минэкономики с руководителями заводов, посвященном их приватизации. Напомним, государство собирается продать 35 предприятий "Укрспирта" уже в 2020 году и получить за это не менее 5 млрд гривен.

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"Среди 35 предприятий "Укрспирта" 3 осуществляют производство пищевого спирта, 1 производит ликеро-водочную продукцию, еще 4 завода изготавливают спиртовую продукцию технического назначения. 7 заводов могут восстановить производство в течение месяца. 4 предприятия находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны производить, остальные 16 требуют существенной модернизации", – признали в Минэкономики.

Что касается приватизации, то по ее поводу в Минэкономики собираются проводить встречи каждый месяц. "Сейчас руководители отчитывались о подготовке документации, необходимой для передачи от органа управления к Фонду госимущества. Следующий шаг: подготовить новую редакцию уставов и завершить инвентаризацию", – сказал замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Сейчас инвентаризация идет на 20 заводах. Еще на 15 заявили, что им для этого нужна помощь Минэкономики.

Приватизация "Укрспирта"

Приватизация "Укрспирта"

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как работает в Украине рынок контрафактного спирта.

Монобольшинство Верховной Рады Украины во вторник, 3 декабря, приняло во втором чтении и в целом законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта.

Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Приватизация госимущества
Место
Украина
Теги
Министерство экономического развития и торговли Украины Укрспирт
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