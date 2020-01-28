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28 января • обновлено в 15:33
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/ Рынки и компании

Не боятся санкций? В России сделали смелое заявление по "газопроводу Путина"

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В "Газпроме" заявили, что самостоятельно завершат газопровод "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.

Об этом сказала замглавы правления компании Елена Бурмистрова в ходе European Gas Conferenceа, передает "Интерфакс". По ее словам, проект построен уже почти на 94%.

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"В 2019 году мы экспортировали в дальнее зарубежье 199,3 млрд кубометров газа. Это немного (на 1,5%) меньше, чем в рекордном 2018 году, но больше, чем в 2017 году. В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки сохранятся на уровне прошлых лет, с корректировкой на погодные условия", – сказала о планах Бурмистрова.

При этом она не сказала, когда же и как в РФ собираются достраивать газопровод. Как известно, собственного судна, способного прокладывать трубы, в России нет. А если такое там оборудуют, то его с большой вероятностью из-за риска попасть под санкции откажутся страховать иностранные компании.

Строительство Северного потока-2

Строительство Северного потока-2

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Северный поток-2
Место
Россия
Теги
газ газопровод Северный поток - 2
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