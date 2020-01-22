НБУ проиграл суд компании Коломойского из-за ПриватБанка

Верховный суд Украины отказал Нацбанку, который требовал взыскать долг с компании "Гаджибей", которая связана с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.
Решение было принято в среду, 22 января, говорится в сообщении на сайте регулятора. Там объяснили, что компания "Гаджибей" в 2014 году дала НБУ в залог два земельных участка в Одесской области. Это было обеспечение по кредиту рефинансирования, который был дан "Привату" до национализации.
Компания "Гаджибей" не выполнила взятых на себя обязательств перед НБУ, а потому "Нацбанк" обратился с иском в Хозсуд Одесской области, чтобы забрать залоговое имущество. Но суд первой инстанции в 2018 году и апелляционный в 2019 году Нацбанку отказали.
"Суды обосновали свою позицию тем, что Национальный банк должен был осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов ПриватБанка", – сказали в НБУ.
При этом там объяснили, что по закону НБУ может взыскивать средства как у банков-должников, так и забирать залоговое имущество у их поручителей.
"Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы ПриватБанка смогут избежать ответственности за невыполнение обязательств. Кроме того, такая позиция суда создает правовую неопределенность и нарушает права не только НБУ, но и других кредиторов, пытающихся взыскать задолженность предусмотренным законом способом", – сказал начальник управления юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
Суды вокруг ПриватБанка
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка.
Первый зампред НБУ комментируя решение суда заявила, возвращение ПриватБанка бывшим владельцам невозможно.
Министерство финансов Украины также не согласилось с решением суда первой инстанции и готовится к подаче апелляционной жалобы.
Поддержал позицию Минфина и НБУ и премьер-министр Владимир Гройсман. По его мнению, решение о национализации будет обжаловано.
Петр Порошенко заявил, что отмена национализации ПриватБанка грозит Украине дефолтом. Он обратился к украинцам с предупреждением.
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за судового постановления Порошенко выступил с поручениями для Министерства финансов и НБУ.
Владимир Зеленский в прямом эфире украинского телеканала, отвечая на вопрос о ПриватБанке, заявил, что в случае победы на выборах будет делать все возможное для сохранения стабильной роботы банка. Он сказал: "Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает и забывает Игорь Валерьевич".
В Шестом апелляционном суде Киева отложили решающее заседание в деле о национализации ПриватБанка. Оно должно было состояться 19 декабря. Заседание отложено до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.
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