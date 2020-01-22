Главная Новости
22 января • обновлено в 18:00
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

НБУ проиграл суд компании Коломойского из-за ПриватБанка

1.5т
Читать материал на украинском

Верховный суд Украины отказал Нацбанку, который требовал взыскать долг с компании "Гаджибей", которая связана с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.

Решение было принято в среду, 22 января, говорится в сообщении на сайте регулятора. Там объяснили, что компания "Гаджибей" в 2014 году дала НБУ в залог два земельных участка в Одесской области. Это было обеспечение по кредиту рефинансирования, который был дан "Привату" до национализации.

Новости
Дело ПриватБанка: НБУ могут запретить взимать многомиллиардные долги с Коломойского

Компания "Гаджибей" не выполнила взятых на себя обязательств перед НБУ, а потому "Нацбанк" обратился с иском в Хозсуд Одесской области, чтобы забрать залоговое имущество. Но суд первой инстанции в 2018 году и апелляционный в 2019 году Нацбанку отказали.

"Суды обосновали свою позицию тем, что Национальный банк должен был осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов ПриватБанка", – сказали в НБУ.

При этом там объяснили, что по закону НБУ может взыскивать средства как у банков-должников, так и забирать залоговое имущество у их поручителей.

"Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы ПриватБанка смогут избежать ответственности за невыполнение обязательств. Кроме того, такая позиция суда создает правовую неопределенность и нарушает права не только НБУ, но и других кредиторов, пытающихся взыскать задолженность предусмотренным законом способом", – сказал начальник управления юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Суды вокруг ПриватБанка

Суды вокруг ПриватБанка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Национализация ПриватБанка" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Национализация ПриватБанка
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины Верховный суд Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
2
Смешно
0
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги