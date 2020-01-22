НБУ проиграл суд компании Коломойского из-за ПриватБанка

Верховный суд Украины отказал Нацбанку, который требовал взыскать долг с компании "Гаджибей", которая связана с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.

Решение было принято в среду, 22 января, говорится в сообщении на сайте регулятора. Там объяснили, что компания "Гаджибей" в 2014 году дала НБУ в залог два земельных участка в Одесской области. Это было обеспечение по кредиту рефинансирования, который был дан "Привату" до национализации.

Компания "Гаджибей" не выполнила взятых на себя обязательств перед НБУ, а потому "Нацбанк" обратился с иском в Хозсуд Одесской области, чтобы забрать залоговое имущество. Но суд первой инстанции в 2018 году и апелляционный в 2019 году Нацбанку отказали.

"Суды обосновали свою позицию тем, что Национальный банк должен был осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов ПриватБанка", – сказали в НБУ.

При этом там объяснили, что по закону НБУ может взыскивать средства как у банков-должников, так и забирать залоговое имущество у их поручителей.

"Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы ПриватБанка смогут избежать ответственности за невыполнение обязательств. Кроме того, такая позиция суда создает правовую неопределенность и нарушает права не только НБУ, но и других кредиторов, пытающихся взыскать задолженность предусмотренным законом способом", – сказал начальник управления юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Суды вокруг ПриватБанка

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