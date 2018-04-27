Названа цена на нефть, которая "похоронит" Россию

На мировых рынках цены на нефть значительно завышены благодаря спекуляциям, есть предпосылки для их снижения. Падение цен негативно скажется на России, однако до полного краха экономики РФ еще далеко.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев.

Рябцев отметил, что США наращивают добычу нефти.

"По выражению одного из руководителей компаний, осуществляющих добычу сланцевой нефти, точка безубыточности снизилась с 60 долларов до 20. Это означает, что при цене нефти 20 долларов за баррель вполне возможно, что добыча нефти в США в этом или следующем году будет приносить достаточно высокую прибыль", - сказал он.

По мнению эксперта, нынешняя цена в 73 доллара завышена и связана "с информационными спекуляциями относительно того, что страны ОПЕК и Россия якобы снижают объемы добычи нефти".

"Очень интересно они снижают добычу нефти - по сравнению с 2014 годом, когда цена была достаточно низкой, нынешние объемы добычи выросли на 2,4 млн баррелей в сутки. И объемы добычи нефти, как и в прошлые годы, больше, чем объемы потребления", - отметил Рябцев.

На вопрос, какая цена нефти станет гибельной для экономики России, эксперт заявил: "Мы долго будем ждать. Это цена 10-15 долларов за баррель, причем держаться она должна в течение нескольких лет. Конечно, есть такой сценарий, но его вероятность уменьшается, поскольку не только и не столько Россия влияет на эти рынки, влияют и страны ОПЕК, в том числе и через информационные спекуляции".

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналист и телеведущий Евгений Киселев оценил объемы ресурсов путинской России.