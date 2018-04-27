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Названа цена на нефть, которая "похоронит" Россию

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На мировых рынках цены на нефть значительно завышены благодаря спекуляциям, есть предпосылки для их снижения. Падение цен негативно скажется на России, однако до полного краха экономики РФ еще далеко.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев.

Рябцев отметил, что США наращивают добычу нефти.

"По выражению одного из руководителей компаний, осуществляющих добычу сланцевой нефти, точка безубыточности снизилась с 60 долларов до 20. Это означает, что при цене нефти 20 долларов за баррель вполне возможно, что добыча нефти в США в этом или следующем году будет приносить достаточно высокую прибыль", - сказал он.

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По мнению эксперта, нынешняя цена в 73 доллара завышена и связана "с информационными спекуляциями относительно того, что страны ОПЕК и Россия якобы снижают объемы добычи нефти".

"Очень интересно они снижают добычу нефти - по сравнению с 2014 годом, когда цена была достаточно низкой, нынешние объемы добычи выросли на 2,4 млн баррелей в сутки. И объемы добычи нефти, как и в прошлые годы, больше, чем объемы потребления", - отметил Рябцев.

На вопрос, какая цена нефти станет гибельной для экономики России, эксперт заявил: "Мы долго будем ждать. Это цена 10-15 долларов за баррель, причем держаться она должна в течение нескольких лет. Конечно, есть такой сценарий, но его вероятность уменьшается, поскольку не только и не столько Россия влияет на эти рынки, влияют и страны ОПЕК, в том числе и через информационные спекуляции".

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Как сообщал "Обозреватель", ранее журналист и телеведущий Евгений Киселев оценил объемы ресурсов путинской России.

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Темы
Мировые цены на нефтьПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVКризис в России
Персона
Геннадий Рябцев
Место
Россия
Объект
Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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